Лукашенко: в вопросах суверенитета и безопасности нет места компромиссам

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике Беларуси не было и не будет места компромиссам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства в связи с этим подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне незыблема и свята: "Да, наша история началась более тысячи лет назад, но она вполне могла бы закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм нашего советского народа. В день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли".

По словам Александра Лукашенко, в этот знаковый год предстоит подарить стране яркие мирные победы: "Принять масштабные международные спортивные первенства. Достойно, как мы умеем это делать, встретить многочисленных зарубежных гостей, спортсменов и болельщиков. И, конечно, мы должны продолжить воплощать в жизнь наш большой государственный проект "Малая родина".

"Все это - задачи на ближайшую перспективу. Безусловно, очень важные для Беларуси. Но главные приоритеты - благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность. Это те три столпа уверенного курса нашей страны", - резюмировал белорусский лидер.-0-