Лукашенко: в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины слишком много осложняющих моментов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урегулирование конфликта на востоке Украины осложняется многими факторами, поэтому процесс идет очень трудно и долго. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью МТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, при каких условиях стороны конфликта в Украине могут договориться, глава белорусского государства высказал мнение, что в настоящее время сделать это будет уже очень сложно. По мнению Президента, дело в том числе в разных точках зрения элит в самой Украине. "Президент (Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА), может быть, и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут, - отметил Александр Лукашенко. - Надо им, украинцам, прежде всего определиться. Потому что война на их территории".

Глава государства уверен, что надо стараться двигаться в направлении решения вопроса, вести диалог. При этом он констатировал вовлеченность различных заинтересованных сторон. "Слишком много осложняющих моментов", - считает Президент.

В частности, Александр Лукашенко подтвердил свой тезис о том, что без согласия США трудно будет что-то сделать. "Потому что американцы поддерживали украинцев в это время и всячески им помогали. Конечно, в собственных интересах", - отметил он.

Президент напомнил, что Беларусь со своей стороны предпринимала усилия для разрешения конфликта, выступала в качестве переговорной площадки. "Вряд ли кто-то бросит камень к нам в огород. Мы, спрашивая у одной и другой стороны, всячески делали так, чтобы там был мир. Но до мира там очень далеко. Затянули этот процесс. Замешаны уже многие государства. Думаю, что пандемия и коронавирус только усугубят ситуацию", - подытожил белорусский лидер.-0-