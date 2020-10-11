Лукашенко: важно находить новые формы популяризации культурного кода нации

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"На протяжении всей истории белорусского народа наибольшей ценностью всегда была аутентичная культура, основанная на гуманистических идеалах и древних традициях, которые объединяют нас, обогащают духовную жизнь", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что сохранение и приумножение родного наследия было и остается для нашей страны одним из приоритетов. "Сегодня очень важно поддерживать юные таланты, воспитывать детей и молодежь в уважении и любви к Отечеству, находить новые формы популяризации культурного кода нации", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем работникам культуры крепкого здоровья, счастья и творческих успехов. "Уверен, ваши профессионализм, неустанный поиск и ответственная работа будут оказывать самое благотворное влияние на формирование духовно-моральных ориентиров белорусского общества", - добавил глава государства.-0-