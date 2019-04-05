Лукашенко: Верховный суд обязан действовать стратегически и работать на опережение

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд обязан действовать стратегически, работать на опережение, быть инициативным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что при реформировании судебной системы Верховному суду были предоставлены полномочия по организационному, кадровому и материально-техническому обеспечению судов. Он руководит всеми процессами их жизнедеятельности. "Думаю, что ни в одной стране такого нет. Такое решение я принял потому, что судебная система действительно должна быть независимой, не надо ее привязывать к какому-то осиновому столбу, чтобы, не дай бог, не оторвалась. Мне это не нужно", - сказал Александр Лукашенко.

"Высшая судебная инстанция обязана действовать стратегически, работать на опережение и, самое главное, быть инициативной. Для нас это очень важно", - подчеркнул глава государства. Он ориентировал судейский корпус на то, чтобы он отслеживал происходящие в обществе процессы, особенно по следам своих решений, и отмечал то, что нуждается в доработке.

"Приоритетной для Верховного суда должна стать и аналитическая работа. Необходимо в полную силу задействовать мощный интеллектуальный потенциал, которым суд располагает", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В первую очередь, убежден Президент, это касается формирования единых подходов к применению законодательства всеми судами: "Для этого следует повысить качество работы Пленума и Президиума Верховного суда. Их правовая позиция должна быть практикообразующей для всех правоохранительных органов".

Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы в новом Дворце правосудия регулярно проходили мероприятия с участием представителей как судейского корпуса, так и других органов госуправления. Именно для таких совещаний, конференций, круглых столов и задумывалось это масштабное здание. "Вы видите, что мы с запасом создали этот дворец. Это сделано умышленно. Я несколько раз отклонял проекты этого здания. Во-первых, я хотел, чтобы оно было похоже на Дворец Независимости, в одном стиле, коль это символ независимости, и чтобы здесь было все белорусское", - пояснил Президент.

Глава государства также напомнил, что Верховный суд признавал необходимость разработки единого Гражданского процессуального кодекса. "Но за пять лет мы к решению этой задачи так и не приблизились. Понятно, что это задача не только судейского корпуса. Но коль вы инициировали и признали, что его надо сделать, создать новый, подтолкните других, в крайнем случае подскажите мне", - сказал Александр Лукашенко. Он убежден, что пора активизировать работу, чтобы завершить разработку кодекса в ближайшее время.

Президент ориентировал руководство Верховного суда на то, чтобы проанализировать, что еще осталось невыполненным в ходе реформирования судебной системы. Глава государства перечислил некоторые из таких пробелов: "Знаю, что слабо используется медиация - возможность примирения сторон до принятия решения по спору. А это важно: меньше работы было бы и волокиты. Не востребован институт третейского суда. Давайте, наконец, попробуем". Кроме того, по мнению Александра Лукашенко, в Беларуси должен быть общедоступный электронный банк судебных решений.-0-