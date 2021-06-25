Лукашенко - ветеранам органов внутренних дел и внутренних войск: вы посвятили свою жизнь благородному делу обеспечения законности

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 30-летием со дня образования ветеранов Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы посвятили свою жизнь благородному делу обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в государстве, организации эффективной борьбы с преступностью", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул: "Своими примерами мужества и стойкости, чести и выдержки, компетентности и добросовестного исполнения профессиональных обязанностей вы сохранили лучшие традиции предшественников, стали образцом преданного служения стране и народу для современных и будущих сотрудников подразделений Министерства внутренних дел Республики Беларусь".

Президент поблагодарил ветеранов за службу и активное участие в подготовке и воспитании нынешнего поколения солдат правопорядка, настоящих патриотов Беларуси, и пожелал здоровья, счастья, благополучия, долгих и плодотворных лет жизни.-0-