Лукашенко видит большую опасность в прекращении действия ДРСМД

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большую опасность в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что последствия этого шага могут быть даже опаснее терроризма. "Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что противодействие терроризму - это исключительно важное, но не единственное звено в цепи всеобщих усилий по обеспечению международной безопасности. Набирает силу деградация системных основ этой безопасности, которые создавались с середины прошлого века.

"Одной из причин и результатом этого процесса стало разрушение доверия между странами. Последний печальный пример - прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Очередное мероприятие, и кто его породил - знаете. И вы, наверное, понимаете, что спустя несколько лет (эта борьба уже началась) мы начнем бороться против этого страшного зла - тратить деньги, проводить конференции. И те, кто сегодня повинны в нарушении этих договоров, они, возможно, будут инициаторами проведения этих конференций. Так не лучше ли сейчас остановиться?!" - поставил вопрос глава государства.

По его словам, реальная возможность появления этих вооружений в тихой и спокойной Европе - прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений. "Она уже началась, притом идет очень быстро. В ведущих странах настолько форсируют этот процесс, что во время испытаний нового оружия просто десятками и сотнями гибнут люди", - констатировал Президент.

Он обратил внимание, что для восстановления доверия Беларусь последовательно и настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога - как на региональном, так и на глобальном уровне. "Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим странам и народам. Необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций. Одной из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в Европейском регионе", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: "Мы не выходили из него, и не намерены производить или размещать такие ракеты, если не будет угрозы нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет. Заявляю это как глава государства, расположенного в самом сердце Европейского континента, где в генах каждого жителя живет память о самых страшных в истории человечества войнах. Они все прокатились через нашу землю".

"Убежден, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий. Но ведь и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными", - сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил убеждение, что совместные действия по сохранению достижений ДРСМД на Европейском континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия.

Глава государства считает поверхностным мнение, что если у какой-то страны больше денег, то она выиграет в гонке вооружений. "Сегодня технологии так развиты, что не обязательно в этой гонке вооружений быть первым. Сегодня даже страна со средним достатком может произвести такое оружие, что этим богатым, которые хотят быть лидерами в этой гонке, мало не покажется".-0-