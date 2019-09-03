Лукашенко видит большую опасность в прекращении действия ДРСМД

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:30 Гремингер о "Хельсинки-2": ценим роль Беларуси как моста между Востоком и Западом Политика
14:22 В Витебске приступили к одному из самых сложных этапов возведения Полоцкого путепровода Регионы
14:14 Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь Общество
14:14 Профсоюзы должны создавать интересный информпродукт о своей деятельности - Неверов Регионы
14:13 Полумарафон проведут в Бресте в дни празднования тысячелетия города Регионы
14:08 Умерла актриса Зинаида Славина В мире
14:06 Генпрокуратура Беларуси направила в РФ уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей Происшествия
14:04 На предприятиях АПК Гомельской области за 8 месяцев произошло 34 пожара Происшествия
13:54 Пострадавший при пожаре с тремя погибшими в Гомеле умер в больнице Происшествия
13:43 Прием заявок для участия в конкурсе WorldSkills Belarus 2020 стартует осенью Общество
13:38 "Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 31 октября - 1 ноября Экономика
13:31 Нетрезвый бесправник и его пассажир пострадали в ДТП в Наровлянском районе Происшествия
13:28 Белорусский рубль на торгах 3 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:24 Всемирный банк отмечает серьезный подход Беларуси к дорожной карте реформ Экономика
13:20 Китайские компании планируют закупать через белорусскую биржу сырье и готовую продукцию Экономика
13:16 ЕЭК проанализировала состояние авиационной инфраструктуры в ЕАЭС Экономика
13:02 Аграрии Гомельской области приступили к уборке кукурузы на зерно Регионы
13:02 Минэкономики: сотрудничество с АБИИ открывает новые возможности по финансированию инфраструктуры Экономика
12:56 "Беларусбанк" с 1 октября меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера Экономика
12:56 На первом энергоблоке БелАЭС выполнены гидроиспытания Экономика
12:55 Маневровый тепловоз травмировал жителя Барановичей Происшествия
12:54 В Жодино в одном из дворов легковушка сбила девочку Происшествия
12:53 Азербайджанец уснул за рулем и погиб в ДТП в Смолевичском районе Происшествия
12:36 Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности В мире
12:27 Парень в Минске надышался газом из зажигалки и украл пирожное с прилавка Происшествия
12:19 Беларусь рассчитывает на поддержку АБИИ при развитии транспортной инфраструктуры и в здравоохранении Экономика
12:15 Витебчанин изготавливал ацетилированный опий Происшествия
12:14 В Германии с радиовышки упала кабинка техобслуживания, есть погибшие В мире
12:14 Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года Общество
12:08 В Витебской области завершается теребление льна Регионы
Все новости
Все новости
Президент
03 сентября 2019, 10:40

Лукашенко видит большую опасность в прекращении действия ДРСМД

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большую опасность в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что последствия этого шага могут быть даже опаснее терроризма. "Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что противодействие терроризму - это исключительно важное, но не единственное звено в цепи всеобщих усилий по обеспечению международной безопасности. Набирает силу деградация системных основ этой безопасности, которые создавались с середины прошлого века.

"Одной из причин и результатом этого процесса стало разрушение доверия между странами. Последний печальный пример - прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Очередное мероприятие, и кто его породил - знаете. И вы, наверное, понимаете, что спустя несколько лет (эта борьба уже началась) мы начнем бороться против этого страшного зла - тратить деньги, проводить конференции. И те, кто сегодня повинны в нарушении этих договоров, они, возможно, будут инициаторами проведения этих конференций. Так не лучше ли сейчас остановиться?!" - поставил вопрос глава государства.

По его словам, реальная возможность появления этих вооружений в тихой и спокойной Европе - прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений. "Она уже началась, притом идет очень быстро. В ведущих странах настолько форсируют этот процесс, что во время испытаний нового оружия просто десятками и сотнями гибнут люди", - констатировал Президент.

Он обратил внимание, что для восстановления доверия Беларусь последовательно и настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога - как на региональном, так и на глобальном уровне. "Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим странам и народам. Необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций. Одной из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в Европейском регионе", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: "Мы не выходили из него, и не намерены производить или размещать такие ракеты, если не будет угрозы нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет. Заявляю это как глава государства, расположенного в самом сердце Европейского континента, где в генах каждого жителя живет память о самых страшных в истории человечества войнах. Они все прокатились через нашу землю".

"Убежден, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий. Но ведь и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными", - сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил убеждение, что совместные действия по сохранению достижений ДРСМД на Европейском континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия.

Глава государства считает поверхностным мнение, что если у какой-то страны больше денег, то она выиграет в гонке вооружений. "Сегодня технологии так развиты, что не обязательно в этой гонке вооружений быть первым. Сегодня даже страна со средним достатком может произвести такое оружие, что этим богатым, которые хотят быть лидерами в этой гонке, мало не покажется".-0-

Теги
безопасность конференция Лукашенко Минск терроризм
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко высказался по проблематике обеспечения "свободы интернета"
Александр Лукашенко и Томас Гремингер Лукашенко: Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко обеспокоен уходом террористической активности в "Даркнет"
Во время конференции Лукашенко отмечает искусственное создание крупных террористических организаций
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко выступил с инициативой формирования "пояса цифрового добрососедства"
Во время конференции "Это кому-то надо" - Лукашенко о причинах продолжения конфликта в Украине
Главное
Александр Лукашенко и Томас Гремингер Лукашенко: Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе
Международная конференция по борьбе с терроризмом проходит в Минске
Беларусь рассчитывает на поддержку АБИИ при развитии транспортной инфраструктуры и в здравоохранении
Курс на создание "Цифрового университета": "Беларусбанк" и БНТУ подписали соглашение о сотрудничестве
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков
Лукашенко высказался по проблематике обеспечения "свободы интернета"
Всемирный банк отмечает серьезный подход Беларуси к дорожной карте реформ
Председательство Словакии в ОБСЕ высоко оценивает усилия Беларуси по обеспечению безопасности в регионе
Лицензирование отдельных видов деятельности отменяется в Беларуси с 1 октября
Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года
"Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 31 октября - 1 ноября
Зась: встреча в Варшаве полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога
Макей о встрече с Болтоном: никто никого ни к чему не призывал
В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям
Анфимов: в образование детей вкладывается 17% бюджета Беларуси
"Беларусбанк" с 1 октября меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера
В Гомельской области по горячим следам раскрыто разбойное нападение
Мининформ ограничил доступ к семи интернет-ресурсам
В Беларуси упрощаются требования в сфере лицензирования
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.