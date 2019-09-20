Лукашенко видит хорошие перспективы для развития Гродненской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:13 Волонтеры БРСМ будут работать на фестивале документального кино стран СНГ в Минске Общество
14:51 Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" приедет в Минск Культура
14:51 Задержаны жители Минской области, подозреваемые в разбойных нападениях в России Происшествия
14:46 Google сообщила о крупнейших в истории компании вложениях в возобновляемую энергию В мире
14:40 Внедрение механизма безбумажной торговли будет способствовать упрощению процедур в ЕАЭС - Турчин Экономика
14:35 Тысячи человек готовятся к штурму "Зоны 51" в США Калейдоскоп
14:34 Недели Германии с 24 сентября по 31 октября пройдут в Беларуси Культура
14:29 Минюст Беларуси готовит с ЕС программу достижения ЦУР в правовой сфере Общество
14:26 Пять компаний из Азии и Европы подали заявки на конкурс по строительству азотного комплекса в Гродно Регионы
14:24 БООР планирует заработать в этом году на иностранном туризме около 1 млн евро Экономика
14:18 Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни занимает 3-е место в списке снайперов-защитников КХЛ, Дрю Шор - 3-й среди ассистентов Спорт
14:09 Минобразования призывает педагогов придерживаться четкого алгоритма в случае конфликта с учеником Общество
14:04 Милиция почти неделю разыскивает пропавшую 15-летнюю брестчанку Происшествия
14:01 Бондарь: Дни духовной культуры России в Беларуси актуализируют общую историческую память Культура
14:01 Веб-сервис по онлайн-бронированию дат регистрации брака появится в загсах Гомеля Регионы
13:57 Белорусская таможня готова к цифровизации всех процессов - Сенько Экономика
13:56 В Гомельской области расширен штат аналитической разведки подразделения по наркоконтролю Регионы
13:51 Молодые сотрудники таможни приняли присягу в Брестской крепости Регионы
13:39 Первое заседание белорусско-турецкой рабочей группы по торговле 23-24 сентября пройдет в Анкаре Экономика
13:36 Разыскиваемая за мошенничество белоруска задержана в Москве Происшествия
13:33 Две минчанки заблудились в лесах Червенского района Происшествия
13:33 Делегация молодых германских предпринимателей обменивается опытом с белорусскими коллегами Экономика
13:25 Белорусский рубль на торгах 20 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:24 ГАИ Минска запустила приложение "Мобильный инспектор" Технологии
13:23 Госсекретарь федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ 25-27 сентября посетит Беларусь Экономика
13:19 В Добрушском районе ИП из Брянской области перевозил без документов 134 тыс. пачек сигарет Происшествия
13:13 Лукашенко видит хорошие перспективы для развития Гродненской области Президент
13:09 Историки научат витебчан восстанавливать свою родословную Регионы
13:05 "Филадельфия" проиграла предсезонный матч "Бостону", белоруса Максима Сушко в заявке "Флайерз" не было Спорт
13:01 Белорусская делегация во главе с Семашко посещает Кемеровскую область Политика
Все новости
Все новости
Президент
20 сентября 2019, 13:13

Лукашенко видит хорошие перспективы для развития Гродненской области

Новости темы "Рабочие поездки Президента"
Лукашенко: в Беларуси пока не изжили мажоритарную систему выборов в парламент
Лукашенко поручил разобраться с обеспеченностью льнозаводов техникой и семенами

20 сентября, Кореличи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития Гродненской области. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками льнозавода в Кореличах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гродненская область была лучшей в Советском Союзе. Она и сегодня не хуже, если взять все постсоветское пространство", - сказал глава государства.

Он отметил, что видит хорошие перспективы по различным направлениям. Например, в сельском хозяйстве регион может значительно прибавить в сборе зерновых: "Я губернатору сказал, что 1,2 млн т зерновых - это больше, чем в прошлом году, но это не уровень Гродненской области. 1,5-1,7 млн т зерновых колосовых можно иметь и 300 тыс.т кукурузы - 2 млн т, если по зерну".

Кроме того, как в Беларуси в целом, так и в области сохранили многоотраслевые хозяйства. Александр Лукашенко обратил внимание, что, например, в России есть хозяйства, где получают прекрасную пшеницу, есть, в основном частные, компании, которые производят хорошую мясную продукцию или выращивают неплохие яблоки. "Есть отдельные. Но чтобы в комплексе - молоко, мясо, лен, кукуруза, сад, как в "Прогресс-Вертелишки" (сельхозпредприятие в Гродненской области. - Прим. БЕЛТА) - это одно многоотраслевое хозяйство производит все. Этого уже в России, в Украине и других (странах. - Прим. БЕЛТА) нет, все уничтожено. А ведь это было когда-то. Только белорусы спасли и сохранили многоотраслевые хозяйства. В Гродненской области они практически все такие", - подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем он считает, что необходимо интенсифицироваться и значительно прибавлять. "Должны быть лучшие технологии. Как у лучших фермеров в Польше, Германии, Франции. Мы проехали по всему миру и научились это делать. Все Гродненская область умеет делать. Только надо сегодня добавлять. Если так задачи ставить перед гродненцами, то в будущем году 15-20% если добавите, героями будете", - сказал глава государства.

В качестве примера хорошей организации работы и создания целой системы на уровне региона Президент привел ОАО "ГродноОблсельхозтехника". Во время посещения льнозавода ему продемонстрировали технику, производимую и восстановленную на базе организаций компании. "Молодцы! Сделали холдинг. Старые ремзаводы подтянули, сельхозтехнику поднимаете, которые я потребовал восстановить. "Сельхозтехника" - это центр, где должны помогать людям и хозяйствам. Только по ценам надо смотреть, чтобы не оттолкнуть, - отметил глава государства. - Россия сегодня двигатели привозит - по импорту поназакупали техники, а работать никто уже не умеет. Они двигатели "мерседесовские" привезли в Беларусь ремонтировать".

"То есть вы создаете системы. И это характерная черта вашего губернатора (Владимира Кравцова. - Прим. БЕЛТА). Я давно его знаю. Молодец. Надо всегда системы создавать. И в Гродненской области это все умеют делать", - добавил Президент.-0-

Теги
Гродненская область Лукашенко
Новости рубрики Президент
Лукашенко: в Беларуси пока не изжили мажоритарную систему выборов в парламент
Лукашенко поручил разобраться с обеспеченностью льнозаводов техникой и семенами
Лукашенко о предвыборном шуме: надо делом заниматься, а не расшатывать страну
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко убежден в правильности принятого решения по развитию льноотрасли
Лукашенко подчеркивает возможность рентабельной работы льняной отрасли
Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых
Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС
РЕПОРТАЖ: От рыжего до стального - как в Беларуси зарабатывают на льне, и почему на него сумасшедший спрос
Как будет проводиться и во сколько обойдется жильцам утепление домов
Топ-новости
Лукашенко о предвыборном шуме: надо делом заниматься, а не расшатывать страну
Лукашенко поручил разобраться с обеспеченностью льнозаводов техникой и семенами
Пять компаний из Азии и Европы подали заявки на конкурс по строительству азотного комплекса в Гродно
В МИД заявляют о целесообразности скорейшего возвращения послов Беларуси и США
Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото?
Не пропусти удачу: встреча с лепельским цмоком уже в эти выходные
Форум "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" с участием 60 стран пройдет в Минске
75 лет в 500 фотографиях: альбом о Гродненской области издан БЕЛТА к юбилею региона
Таможенные процедуры на границе Беларуси будут делать еще более удобными и быстрыми - Сенько
Минобразования призывает педагогов придерживаться четкого алгоритма в случае конфликта с учеником
Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах
В выходные в Беларуси потеплеет до +20°С
ГАИ Минска запустила приложение "Мобильный инспектор"
Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня
Петришенко: юбилейные торжества в Жировичском монастыре нужно организовать на высоком уровне
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.