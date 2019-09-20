20 сентября, Кореличи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития Гродненской области. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками льнозавода в Кореличах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гродненская область была лучшей в Советском Союзе. Она и сегодня не хуже, если взять все постсоветское пространство", - сказал глава государства.

Он отметил, что видит хорошие перспективы по различным направлениям. Например, в сельском хозяйстве регион может значительно прибавить в сборе зерновых: "Я губернатору сказал, что 1,2 млн т зерновых - это больше, чем в прошлом году, но это не уровень Гродненской области. 1,5-1,7 млн т зерновых колосовых можно иметь и 300 тыс.т кукурузы - 2 млн т, если по зерну".

Кроме того, как в Беларуси в целом, так и в области сохранили многоотраслевые хозяйства. Александр Лукашенко обратил внимание, что, например, в России есть хозяйства, где получают прекрасную пшеницу, есть, в основном частные, компании, которые производят хорошую мясную продукцию или выращивают неплохие яблоки. "Есть отдельные. Но чтобы в комплексе - молоко, мясо, лен, кукуруза, сад, как в "Прогресс-Вертелишки" (сельхозпредприятие в Гродненской области. - Прим. БЕЛТА) - это одно многоотраслевое хозяйство производит все. Этого уже в России, в Украине и других (странах. - Прим. БЕЛТА) нет, все уничтожено. А ведь это было когда-то. Только белорусы спасли и сохранили многоотраслевые хозяйства. В Гродненской области они практически все такие", - подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем он считает, что необходимо интенсифицироваться и значительно прибавлять. "Должны быть лучшие технологии. Как у лучших фермеров в Польше, Германии, Франции. Мы проехали по всему миру и научились это делать. Все Гродненская область умеет делать. Только надо сегодня добавлять. Если так задачи ставить перед гродненцами, то в будущем году 15-20% если добавите, героями будете", - сказал глава государства.

В качестве примера хорошей организации работы и создания целой системы на уровне региона Президент привел ОАО "ГродноОблсельхозтехника". Во время посещения льнозавода ему продемонстрировали технику, производимую и восстановленную на базе организаций компании. "Молодцы! Сделали холдинг. Старые ремзаводы подтянули, сельхозтехнику поднимаете, которые я потребовал восстановить. "Сельхозтехника" - это центр, где должны помогать людям и хозяйствам. Только по ценам надо смотреть, чтобы не оттолкнуть, - отметил глава государства. - Россия сегодня двигатели привозит - по импорту поназакупали техники, а работать никто уже не умеет. Они двигатели "мерседесовские" привезли в Беларусь ремонтировать".

"То есть вы создаете системы. И это характерная черта вашего губернатора (Владимира Кравцова. - Прим. БЕЛТА). Я давно его знаю. Молодец. Надо всегда системы создавать. И в Гродненской области это все умеют делать", - добавил Президент.-0-