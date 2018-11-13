13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития торговли с Турцией. Об этом он заявил на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что потенциал белорусско-турецких отношений используется не до конца. "Но тот миллиард товарооборота, который мы будем иметь в этом году, а может, и превзойдем его, - это хорошее достижение наших стран", - сказал белорусский лидер.
"Мы знаем, в чем нуждается Турция, вы знаете, в чем нуждается Беларусь. И этот товарообмен был бы хорошим подспорьем для роста общего товарооборота", - добавил Президент.
При этом глава государства обратил внимание на необходимость решения ряда вопросов, прежде всего торгово-экономического характера.
Президент Беларуси отметил, что избрание Бинали Йылдырыма на пост председателя турецкого парламента свидетельствует о высоком уровне доверия народа и руководства Турции. "Мы очень внимательно наблюдаем за вашей страной. Тем более что Турция в последнее время становится центром притяжения всех сил, особенно в связи с неспокойной обстановкой в вашем регионе. Нам очень импонирует ваша независимая политика, позиция, которую вы занимаете по глобальным вопросам развития нашей планеты. В этом плане вы очень многого добились", - сказал белорусский лидер.
В свою очередь Бинали Йылдырым передал добрые пожелания в адрес Президента Беларуси от его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.-0-
Фото Юрия Орешкина
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4102 BYN
|2.408 BYN
|2.413 BYN
|USD
|2.1449 BYN
|2.144 BYN
|2.147 BYN
|RUB
|3.169 BYN
|3.164 BYN
|3.178 BYN