13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития торговли с Турцией. Об этом он заявил на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Бинали Йылдырым

Бинали Йылдырым

Александр Лукашенко отметил, что потенциал белорусско-турецких отношений используется не до конца. "Но тот миллиард товарооборота, который мы будем иметь в этом году, а может, и превзойдем его, - это хорошее достижение наших стран", - сказал белорусский лидер.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

"Мы знаем, в чем нуждается Турция, вы знаете, в чем нуждается Беларусь. И этот товарообмен был бы хорошим подспорьем для роста общего товарооборота", - добавил Президент.

При этом глава государства обратил внимание на необходимость решения ряда вопросов, прежде всего торгово-экономического характера.

Члены турецкой делегации

Президент Беларуси отметил, что избрание Бинали Йылдырыма на пост председателя турецкого парламента свидетельствует о высоком уровне доверия народа и руководства Турции. "Мы очень внимательно наблюдаем за вашей страной. Тем более что Турция в последнее время становится центром притяжения всех сил, особенно в связи с неспокойной обстановкой в вашем регионе. Нам очень импонирует ваша независимая политика, позиция, которую вы занимаете по глобальным вопросам развития нашей планеты. В этом плане вы очень многого добились", - сказал белорусский лидер.

В свою очередь Бинали Йылдырым передал добрые пожелания в адрес Президента Беларуси от его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.-0-

Во время встречи

Фото Юрия Орешкина