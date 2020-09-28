28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит потенциал для увеличения товарооборота с Омской областью России до $100 млн. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором региона Александром Бурковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поначалу заметил, что в последнее время провел встречи с несколькими руководителями регионов Сибири. "Наше отношение к сибирякам вы хорошо знаете. Не только потому, что в свое время туда уехали многие белорусы. Думаю, с ними вы не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири", - сказал Александр Лукашенко.

Он также рассказал о личном отношении к региону и заявил о намерении посетить его в скором времени. "Для меня все, что за Уралом, - это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе", - отметил Президент.

Говоря о некоторой схожести Беларуси и Омской области, глава государства обратил внимание на непростые климатические условия. "Мы живем в зоне рискованного земледелия, но тем не менее чему-то научились в сельском хозяйстве. Готовы с вами всем поделиться", - заверил Александр Лукашенко. Тем более, по его словам, уже есть положительный опыт сотрудничества Беларуси и других сибирских регионов, как, например, Сахалина и Приморья.

Президент отметил, что в силу объективных причин в этом году товарооборот с Омской областью снизился и нынешний уровень, очевидно, недостаточный для второго по численности населения города в Сибири и крупного промышленного центра. "Думаю, что к $100 млн нам надо стремиться и достигать этого товарооборота", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также заявил о готовности сотрудничать с регионом в таких традиционных сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств, сервисных центров.

"Если у вас будет желание по каким-то направлениям сотрудничать с Беларусью, мы всегда готовы, и вы об этом должны знать", - подытожил Президент.

В свою очередь Александр Бурков заявил, что Беларусь является основным партнером Омской области во внешнеторговых отношениях. В прошлом году товарооборот между сторонами составил свыше $80 млн, в этом году он ожидаемо снизился.

"У нас основные сферы сотрудничества - сельское хозяйство и промышленность, - отметил губернатор. - Объем приобретаемой сельхозпродукции у белорусских производителей в этом году растет. За восемь месяцев этого года мы приобрели 224 единицы сельхозтехники на общую сумму 600 миллионов рублей. По нашим прогнозам, мы выйдем на 800 миллионов рублей до конца года (более $10 млн. - Прим. БЕЛТА)".

Во время встречи Александр Бурков вручил Александру Лукашенко необычный подарок: модель танка Т-80БВМ, сделанную из кости мамонта, найденной на севере Омской области в Усть-Ишимском районе. Там же была обнаружена и кость человека, жившего предположительно 45 тыс. лет назад.

Танк Т-80БВМ - усовершенствованная ОАО "Омсктрансмаш" модель российского танка Т-80БВ. Модернизация, в частности, включает в себя установку многоканального прицела наводчика "Сосна-У". Он разработан белорусским предприятием "Пеленг" и включает в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой.

Товарооборот Беларуси и Омской области за январь - июль этого года составил $35,1 млн, в том числе $22,5 млн - белорусский экспорт. В 2019 году объем взаимной торговли сложился на уровне $87,4 млн.

В структуре отечественных поставок в Омскую область преобладают машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, кордные материалы для шин, мебель, смоляные кислоты и их производные, краски и лаки, различные виды проволоки. С 2009 года в российском регионе работает совместное предприятие "Лидагропроммаш". Действует дилерская сеть белорусских производителей открытых акционерных обществ "МТЗ", "Гомсельмаш", "Амкодор", "МАЗ", "Могилевлифтмаш" и "Брестгазоаппарат" и закрытых акционерных обществ "Атлант" и "Молодечномебель".-0-

Фото Сергея Шелега