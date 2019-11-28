28 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит в ОДКБ потенциал для содействия стабилизации ситуации в мире. Об этом он заявил сегодня в Бишкеке журналистам после прошедшего заседания Совета коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы очень правильно сказали, бурный наш мир. Понятно, что вы под этим термином имеете в виду. Поэтому, чем больше организаций, сдерживающих этот бурный поток, тем лучше. ОДКБ - одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами. И информационными, и политическими, и дипломатическими, и военными", - заявил глава государства.

Представители СМИ поинтересовались мнением белорусского лидера, будет ли ОДКБ "как единый кулак, если, не дай бог, рванет". "У каждого своя зона ответственности. Но если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, мы будем противодействовать этим взрывам вместе. Это однозначно", - заверил Президент.

Он отметил, что лейтмотивом на заседании в Бишкеке был тезис о том, что страны организации должны быть и сами ближе, и заявлять на международной арене, что будут вместе реагировать на те или иные вещи. "Есть "взрывы" локального характера. Зона ответственности, допустим, на западном направлении, - это наша с Россией. В Центральной Азии - центральноазиатских (государств. - Прим. БЕЛТА) при поддержке России", - пояснил Александр Лукашенко.-0-