Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах в мире шанс для экономик ЕАЭС

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой шанс для экономик стран Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Россия 24". Фрагменты беседы с российским телеведущим Сергеем Брилевым опубликованы на интернет-портале "Вести.ru", сообщает БЕЛТА.

"Сейчас вообще странная, страшная ситуация в мире в плане торговли. Говорят о торговых войнах", - отметил белорусский лидер. "Но для нас не было бы счастья, да несчастье помогло. Уникальный шанс! Россию давят со всех сторон. Я смотрю, как вы там отбиваетесь. Про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы - небольшая страна - под санкциями были десять лет. Вертелись, как ужи на сковородке. Выжили. А если мы объединились, мы вместе, это шанс для наших экономик, - считает Александр Лукашенко. - Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас. И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями".

Президент уверен, что невозможно огромную территорию ЕАЭС с населением под 200 млн человек и сопряжением экономик, предприятий куда-то "опустить" из-за санкций. "Тем более самая крупная завтра экономика мира - Китай. Мы с ним в блестящих отношениях. Но только ни под кого не надо ложиться. Мы гордые советские люди из того периода, мы не это терпели. Кругом были железные занавесы, и мы жили", - подчеркнул глава государства.

Наряду с этим он констатировал, что будет непросто, страны на постсоветском пространстве пытаются растащить. "В Центральной Азии свои интересы. Я знаю, о чем говорю. Видите, что в Украине происходит. И до Беларуси добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений - это когда "наклоняют" Россию, пытаются "опустить", - добавил Президент.

"Это тоже борьба за Россию. Это будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней. И мы это можем сделать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, в опубликованном ранее фрагменте интервью Президент Беларуси высказался по поводу сотрудничества стран в ЕАЭС. Он выразил мнение, что страны уже имеют определенный опыт интеграционного взаимодействия и примеры того, как это происходит с другими странами, например, в Евросоюзе. Однако необходимо четко следовать достигнутым договоренностям и быть последовательными при реализации поставленных целей. "Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде - я Дмитрию Анатольевичу (Медведеву. - Прим. БЕЛТА) с таким намеком говорил - сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно", - выразил мнение глава государства.

Отвечая на вопрос о том, каких ошибок Европейского союза надо избежать союзу Евразийскому, Президент отметил, что все процессы для ЕС были новы, а потому на этом пути неизбежны какие-то ошибки. "Надо набраться терпения и преодолевать их, что не было сделано. Добавились проблемы. К примеру, беженцы, ошибки, связанные с вторжением НАТО в определенные государства. Некоторые члены Евросоюза подключились к этому. То есть наделали очень много ошибок, - сказал Александр Лукашенко. - Появилась почва для национализма в разных странах. И вот те политические силы, которых раньше вообще не замечали ни в Германии, ни в Великобритании отчасти, стали проявлять себя на фоне этих ошибок. Национализм стал превалировать во многих государствах. И они взяли курс на якобы какую-то независимость, на разрушение Европейского союза".-0-