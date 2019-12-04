Лукашенко видит возможность для развития в Беларуси торговли экопродуктами

4 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность для развития в стране торговли экопродуктами. Об этом глава государства заявил на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил о своем поручении построить возле Минской кольцевой автодороги рынок, на котором люди смогут продавать продукцию, выращенную на своих приусадебных участках. "Надо шевелиться и сделать нормальный рынок за кольцевой дорогой, - сказал он. - Чтобы там свободно крестьяне могли привезти и продать свою продукцию. Но хорошую".

По словам главы государства, такого рода места вблизи столицы, где можно продать и приобрести экологически чистую продукцию, очень ждет население. В случае успешной реализации проекта Александр Лукашенко предложил распространить далее этот опыт. "Вы, может, и еще несколько зданий попросите, чтобы люди могли свободно продать свою продукцию", - отметил он.

Например, в Москве и Киеве для людей большая проблема попасть со своей продукцией на рынок, так как все коррумпировано. "Слава богу, у нас этой проблемы нет, - подчеркнул Президент. - Бандитов в стране быть не должно".

Глава государства также в очередной раз напомнил о недопустимости использования земель сельхозназначения в иных целях, в том числе вокруг Минска. Возделывание на них сельхозкультур удобно и с точки зрения логистики, ведь рынок сбыта - столица - совсем рядом. "Логистика, дешево все. А мы начинаем застраивать и тем самым противоречим сами себе".

"Вы что хотите, как Москва - стянула со всей России трудовые ресурсы и людей, хотите иметь такую проблему? Я - нет", - подчеркнул белорусский лидер.-0-