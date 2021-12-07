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Президент
07 декабря 2021, 10:44

Лукашенко видит возможность восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность для скорейшего восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что очень рад видеть в Беларуси такую представительную делегацию российского региона. "Вдвойне рад, потому что из-за некой пандемии, которая развернулась в мире, очень ограничены поездки, контакты. Но вы взяли и рискнули приехать в центр Европы, и, как видите, ситуация здесь нормальная, стабильная", - сказал белорусский лидер. Он также обратил внимание на схожесть региона и населения с Беларусью. "Для нас эти края близкие", - добавил глава государства, подчеркнув, что интерес к этому региону России со стороны Беларуси прагматичный в силу значительных объемов взаимной торговли.

"Визит столь представительной делегации в это непростое время для нас является знаменательным. Наша главная задача очевидна и вполне решаема - как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот, те показатели, которые мы имели", - отметил Президент.

По его данным, за 9 месяцев 2021 года товарооборот составил $280 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 16%. "Хотя мы и имеем около 6% прироста нашего экспорта в регион, все равно около $60 млн сальдо отрицательное. Поэтому нам есть над чем работать, и ваш визит в Беларусь будет способствовать выравниванию товарооборота между Башкортостаном и Беларусью", - убежден глава государства.

Александр Лукашенко считает, что причинами снижения товарооборота стали не только пандемия и ограничения, связанные с нею. "Наши отношения проверены десятилетиями, и мы не должны позволять различного рода то ли ковидам, то ли западным санкциям разрушить наши отношения. Они и не будут разрушены. Свидетельством тому является ваш визит в нашу страну", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент предложил обсудить резервы, которые можно задействовать для активизации взаимодействия в торговле, и наметить приоритетные направления на ближайшую перспективу. "Не думаю, что нам надо обсуждать какую-то политику, она у нас едина. Не думаю, что у нас есть какие-то расхождения", - добавил глава государства.

Обращаясь в главе Башкортостана, Александр Лукашенко предложил дополнить его лозунг "Мы можем лучше!" словами "Вместе мы можем лучше и больше!".

"Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в $700 млн. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы", - подчеркнул Президент.

По его словам, учитывая богатейшую ресурсную базу Башкортостана и промышленный потенциал нашей страны, особое внимание следует уделить увеличению поставок продукции машиностроения. Здесь Беларусь готова предложить самую современную автомобильную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику ведущих белорусских предприятий - МАЗа, МТЗ, "Гомсельмаша", "Амкодора", БЕЛАЗа, а также лифтовое оборудование "Могилевлифтмаша".

"Мы всегда готовы поделиться накопленным опытом и технологиями во всех отраслях, секретов для вас никогда не было и не будет, - заверил Президент. - Наши наработки давно доказали эффективность и являются основой роста аграрного сектора Беларуси".

По мнению главы государства, перспективно также наращивание поставок продовольственной продукции из Беларуси, которую уже хорошо знают в Башкортостане. Белорусские специалисты готовы участвовать в проектировании и возведении школ, детских садов, многопрофильных культурно-спортивных сооружений. Особый интерес может представлять возведение социальных объектов.

"Беларусь также готова предложить современные технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения, оборудование и технологии полного цикла по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. Знаю, и у вас в России это большая проблема. В этой сфере мы успешно работаем с другими российскими регионами", - продолжил Александр Лукашенко. Кроме того, он напомнил, что за экономикой нельзя забывать гуманитарную и информационную сферы, взаимодействие в области образования, науки и культуры.

"Я уверен, что наши отношения не исчерпываются теми направлениями, которые я назвал. Думаю, что в процессе посещения вами Беларуси, любых предприятий (если у вас будет интерес) возникнут новые направления сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

Совместный товарооборот с Башкортостаном в прошлом году составил почти $427 млн, а за январь - сентябрь этого года - $280,5 млн. Беларусь экспортировала товаров на сумму около $128 млн в 2020-м и $111 млн - за 9 месяцев 2021-го. Наилучшие показатели взаимной торговли были в 2018 году - $734,8 млн.

В основе белорусского экспорта в Башкортостан - холодильники, морозильники и холодильное оборудование, плиты, листы и пленки из пластмасс, специфические товары, сыры и творог. За 9 месяцев этого года существенно увеличились поставки древесно-волокнистых плит (почти в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пультов, столов и панелей для электрической аппаратуры (в 10 раз).

В Башкортостане работают сборочные производства тракторов МТЗ, комбайнов "Гомсельмаш" и "Лидсельмаш", техники "Бобруйскагромаш", троллейбусов из машинокомлектов МАЗ. В республике зарегистрированы 14 предприятий, созданных при участии белорусского капитала.-0-

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