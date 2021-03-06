Лукашенко видит значительный потенциал в развитии сотрудничества Беларуси с Ганой

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ганы Нану Акуфо-Аддо с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня Гана является одним из ключевых партнеров Беларуси в Западной Африке. Двустороннее взаимодействие имеет значительный потенциал. Особенно хотелось бы отметить заинтересованность в развитии сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве, поставках современных машин и оборудования, создании в Гане сборочных производств качественной белорусской техники", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что традиционно дружественные отношения будут продолжаться с выгодой для обеих стран.

Президент пожелал Нану Акуфо-Аддо крепкого здоровья и успехов в исполнении ответственной государственной миссии, а народу Ганы - мира и прогресса.-0-