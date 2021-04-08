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Президент
08 апреля 2021, 11:02

Лукашенко: визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества

Во время встречи
Во время встречи

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне кажется, что мы уже в течение нашего сотрудничества за последние два десятилетия не только поняли, но и изучили возможности Индии и Беларуси. Наверное, настало время, когда мы должны перейти к тому этапу отношений, когда надо заключать конкретные договоры и контракты и идти вперед в нашем сотрудничестве. Я полагаю, что нужен некий толчок, какой-то стимул для того, чтобы мы начали практически реализовывать наши замыслы. Думаю, что хорошим стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь. Мы очень хорошо знакомы, можно сказать даже в какой-то степени дружны, поддерживаем друг друга. Мне кажется, что ему надо было бы уже побывать в Беларуси. И его официальный визит, мы его примем достойно, стал бы таким триггером в отношениях между нашими странами по всем направлениям", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за ту работу, которую она провела за небольшой срок пребывания послом дружественной Индии в Беларуси. Глава государства обратил внимание, что в целом за два десятилетия сотрудничества товарооборот между Беларусью и Индией вырос в 10 раз. "Чуть больше полумиллиарда долларов. Это, конечно, прилично, но недостаточно для наших возможностей. Мы можем больше. И вы это лучше меня знаете", - отметил глава государства.

Президент заявил, что ему бы очень хотелось, чтобы и следующий посол Индии прибыл в Беларусь с таким же желанием налаживать добрые и продуктивные отношения. "Чтобы он продвинул все те замыслы, которые были у вас, в отношениях между Беларусью и Индией. А начинаний немало, да и сделано немало", - констатировал белорусский лидер.

"Думаю, пришло то время, когда нам нужно свои возможности и желания объединить и сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству", - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Сангита Бахадур поблагодарила Александра Лукашенко за возможность встречи, что является большой честью. "Я хорошо знаю, что не все послы удостаиваются аудиенции с вами", - сказала она.

Глава государства в ответ на это отметил, что еще с советских времен между сторонами сложились очень добрые отношения, а Индия - одна из крупнейших стран мира. "И не только. Вы - наши друзья. Как я мог не принять вас?" - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я полностью согласна и разделяю вашу позицию по всем аспектам двусторонних отношений, которые вы упомянули. Действительно, мы многого достигли за три года моей каденции здесь. Мы существенно нарастили торговлю, Беларусь нарастила свое присутствие в Индии", - заявила Сангита Бахадур.

Она также отметила значительную активизацию сотрудничества между частным сектором Индии и Беларуси, достижения по линии сотрудничества между БЕЛАЗом и индийской компанией Coal India Limited. "Я помню времена, когда господин Мясникович (Михаил Мясникович с 1 февраля 2020 года возглавляет Евразийскую экономическую комиссию, а до этого, в период работы послом в Беларуси Сангиты Бахадур, был председателем Совета Республики Национального собрания. - Прим. БЕЛТА) задавал мне вопрос, почему Индия не закупает белорусскую технику. И здесь я могу нескромно заметить, что я действительно старалась, и сегодня мы имеем результат", - сказала посол.

Дипломат добавила, что Беларусь также широко представлена в Индии на рынке нефтепродуктов, сельского хозяйства и сфере IT-технологий.-0-

Сангита Бахадур
Сангита Бахадур

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