Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители, - подчеркнул белорусский лидер. - Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет".

Александр Лукашенко также отметил: "Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте. Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте".

Глава государства напомнил, что говорил это еще до выборов, чувствуя, что "нам могут подкинуть эту заварушку".

"И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы, - отметил Александр Лукашенко. - Вы образованные люди. И вы думайте. Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона".

"Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова", - сказал белорусский лидер.

"Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и Президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси", - резюмировал глава государства.-0-