Лукашенко: власть в Украине должна делать все ради мира и целостности страны

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть в Украине должна делать все ради мира и целостности страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине, - сказал Александр Лукашенко. - Война закончится рано или поздно. Главный вопрос, чтобы этот кусок благодатной земли вернулся Украине. Это величайшая ценность".

Президент считает, что если украинские власти хотят единства страны, то должны для этого предпринимать любые попытки вернуть мир. "Я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов, - отметил глава государства. - Да, там надо дать гарантии людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, свою семью. Хотя я считаю, это тоже не вопрос".

По мнению Александра Лукашенко, сегодня одного желания разрешить конфликт в Украине недостаточно - нужны конкретные действия. "Людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты. Вот что сегодня там ждут люди, - подчеркнул Президент. - Надо делать любые шаги, надо отбросить все амбиции, всем внутри страны надо объединиться, чтобы в головах созрело: надо сохранить единство в Украине".

Ранее глава белорусского государства заявлял, что конфликт необходимо разрешить силами самой Украины, России и Беларуси. Этой позиции он придерживается и сейчас. "Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт", - заметил Александр Лукашенко.

Однако таким путем конфликтующие стороны пока идти не хотят, заметил Президент. Возможно, добавил он, к урегулированию конфликта нужно подключить Соединенные Штаты Америки. "Если они включаться, будут нацелены на мирное урегулирование вопроса и сохранение целостности государства в рамках тех границ, которые должны быть в Украине, вопрос будет решаться, по крайней мере, на востоке Украины. Но американцы заняли такую позицию: если нас позовут, то мы приедем. Это публично. Но политика обычно делается подковерно, тайно, скрыто - какая там позиция, я могу только догадываться", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко вспомнил время, когда конфликт на востоке Украины только начинал завязываться. По словам Президента, он был вовлечен в обсуждение этих событий со всеми сторонами. "Путин мне всегда, когда я задавал ему неприятные вопросы, объяснялся, отвечал не только по поводу Крыма, но и больше всего Донецка. Точно так я был вовлечен в обсуждение этой проблемы с европейцами", - рассказал глава государства.

Возможные пути решения этого конфликта Александр Лукашенко в частности обсуждал в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Дональдом Туском. "Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта, - отметил Президент. - И предупредил Туска: "Если вы не примите эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине". Он помолчал и сказал: "Господин Президент, видимо, да". После того как мы довели им наше видение, никаких подвижек не наступило".

Беларусь даже была готова ввести миротворческие войска в Украину на условиях конфликтующих сторон. "Ни от Украины, ни от России ответа на этот вопрос не было", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассчитывает, что сможет обсудить возможные пути разрешения конфликта на скорой встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. "Но вы должны знать: мы не будем к вам напрашиваться в миротворцы, посредники. Это вообще исключено, - заявил глава государства. - Я просто по-человечески, по-мужски хочу, чтобы этот вопрос решался. Если это нужно будет, мы готовы сыграть определенную роль. Но пока и такие предложения бывшими руководителями Украины отвергались".-0-