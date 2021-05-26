Лукашенко: власти Беларуси действуют прежде всего в интересах людей, а не чьих-то финансовых амбиций

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Беларуси действуют прежде всего в интересах людей, а не чьих-то финансовых амбиций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором, - заявил глава государства. - Почему обрушились на Беларусь? Потому что не сделала как все, не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту, действовала в первую очередь в интересах людей, а не чьих-то глобальных финансовых амбиций".

Президент отметил, что мир только начинает расхлебывать последствия остановки всего: производств, образования, торговли. "Недаром бытует поговорка, что нужно видеть дальше собственного носа, смотреть вперед, когда все смотрят под ноги. В то время как почти весь мир был закрыт, мы смогли обеспечить работу всех важнейших систем и не загнать людей в четыре угла", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание: время показало правильность действий белорусских властей. Масштабная, тяжелая работа по защите людей продолжается и сегодня.

"Очевидно, что на этапе выхода из пандемии западное общество недовольно тем, как происходит этот выход, как их защитили, как распределялись на Западе средства, как идет вакцинация. Словом, как спасают и лечат людей. Именно поэтому для Запада важно показать, что нет лучших примеров, где к людям, их правам и здоровью относятся лучше, чем у них, - заявил белорусский лидер. - Отвлечь от того, что происходит у них. Наша позиция по пандемии - это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами за локдауны, заточения людей. Беларусь, тем более экономически живая, им поперек горла. Вот и атакуют".-0-