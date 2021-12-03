Лукашенко: внешнеторговый баланс Беларуси за 10 месяцев превысил $2,7 млрд

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый баланс Беларуси за 10 месяцев 2021 года превысил $2,7 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, итоги десяти месяцев демонстрируют, что валовой внутренний продукт увеличился примерно на 2,5%, растет промышленное производство (более 7%), причем практически во всех его подотраслях.

Более 60% белорусской промышленной продукции поставляется на экспорт. При этом в глобальном рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности Беларусь занимает 46-е место среди 152 стран. Такие данные у Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, пояснил глава государства.

"В связи с этим экспорт товаров и услуг увеличился примерно на 33%, в страну дополнительно поступило 8,5 миллиарда долларов. Сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс - более чем 2,7 миллиарда долларов", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко отметил, что во многом благодаря такой взвешенной макроэкономической политике в стране неплохие показатели платежного баланса, а значит, устойчивый курс и спокойствие на финансовом рынке.

Стабильно также растет средняя заработная плата: в октябре она вплотную подошла к Br1,5 тыс. Каждый четвертый работник в стране получает сверх этого уровня, тогда как год назад их доля составляла только 16%.

Вместе с тем глава государства отметил, что и проблем в стране немало. Но на 90% они привнесены извне. Президент остановился на негативных тенденциях, которые беспокоят не только его. "Это прежде всего касается цен", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Впервые за несколько лет инфляция превысила прогнозное значение в 5%, а цены на социально значимые товары в среднем выросли почти на 7%. "И эта тенденция не переломлена, - заметил глава государства. - По некоторым товарам первой необходимости зафиксировано повышение от 10% до 100%".

При этом производители социально значимых товаров и субъекты торговли нашли лазейки, позволяющие обходить введенные ценовые ограничения и повышать цены. Президент попросил премьер-министра и председателя правления Национального банка особо остановиться на этом вопросе во время докладов.

Александр Лукашенко отметил, что факторов резкого повышения цен в стране много, и он хотел бы услышать объяснения на этот счет. "Да, есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне. Дорожает на мировом рынке все. Естественно, мы как открытая экономика, закупая там железо, металлы, сырье и прочие комплектующие, вынуждены покупать их по более высоким ценам. Во время пандемии не работали, а печатные станки крутились: доллар и евро напечатали - девать некуда. Пошла инфляция. Она завезена извне, никто этого не отрицает. Но самоуспокаиваться и говорить "это потому что там где-то в Америке, России, Китае подорожало, поэтому и у нас" - не надо", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул: нельзя допустить того, чтобы ценовые факторы переходили в следующий год. "Там и без этого хватит проблем: начиная от рисков расширения так называемых санкций, к которым регулярно призывает Запад, и заканчивая угрозой распространения пандемии, этого мутирующего вируса, - сказал он. - Это дополнительное бремя на и без того перегруженный фонд социальной защиты и медицинскую сферу в целом".

Александр Лукашенко поинтересовался, насколько в стране готовы противостоять этим рискам, в какой степени прогнозные документы адаптированы к существующим вызовам, какие системные подходы закладывает правительство не только для предотвращения негативного влияния недружественных действий, но и для развития страны.

"Во второй год пятилетки предлагается отступить от отдельных параметров, определенных на шестом Всебелорусском народном собрании. По данному вопросу единодушного мнения нет. Но мы должны прийти к такому мнению. Поэтому заслушаем все аргументы за и против. Тем более что эти же вопросы поднимались и депутатским корпусом, и Государственным секретариатом Совета безопасности, и Комитетом государственного контроля", - добавил белорусский лидер.-0-