Лукашенко внесли на утверждение проект указа о реформировании предпринимательской деятельности

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на утверждение проект указа "О деятельности субъектов малого предпринимательства". Вопрос реформирования предпринимательской деятельности сегодня стал одной из тем совещания главы государства с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании Президенту и правительству предстоит рассмотреть несколько тем, затрагивающих различные сферы деятельности. "Они вынесены на отдельное обсуждение, потому что при принятии решений по ним возникли некоторые вопросы", - пояснил Александр Лукашенко.

Одной из таких тем стало реформирование предпринимательской деятельности. Президент напомнил, что им была поставлена задача повысить степень участия субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. Правительство выработало определенные подходы, и на утверждение главы государства внесен проект указа "О деятельности субъектов малого предпринимательства".

"Субъекты малого предпринимательства играют существенную роль в нашей экономике - создание новых рабочих мест, ускорение экономического роста, в том числе за счет перераспределения трудовых ресурсов из малоэффективных секторов. Наша задача - обеспечить такие условия, чтобы переходные процессы проходили бесшовно, с минимальными экономическими потерями и прогнозируемой ситуацией в предпринимательской среде", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что до подписания указа хотел бы в широком составе публично обсудить, насколько убедительны представленные доводы и есть ли у правительства четкое понимание ситуации, алгоритм дальнейших действий. "Какие новации предусмотрены в проекте указа, какой эффект стоит ожидать после подписания? Как предлагаемые изменения критериев малого предпринимательства отразятся на деловом климате и уровне экономической активности, особенно в регионах?" - спросил глава государства.

Александр Лукашенко предупредил, что работа в теневом секторе больше недопустима. "В результате мы должны иметь ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса. При этом за попытками улучшения мы должны видеть в первую очередь интересы наших граждан", - добавил Президент.

"Это не значит, что мы сейчас непосильным налоговым бременем обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы в Беларуси появлялось все больше и больше предпринимателей. Надо определить так, чтобы они могли платить посильный налог. Перегибов здесь быть не должно, но платить должны все. Хоть по одной копейке, но платить", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко