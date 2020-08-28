Лукашенко во время рабочей поездки в Оршу посещает предприятие по производству сыров

(Обновлено 11:02)

28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Витебскую область посещает город Оршу, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона и реализации указа от 25 февраля 2020 года "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области". Речь также пойдет о развитии непосредственно Оршанского района.

Александр Лукашенко посетит ООО "Савушкин-Орша". Президенту доложат о состоянии и перспективах предприятия, реализации проекта по созданию модернизированного молокоперерабатывающего производства.

ООО "Савушкин-Орша" создано в октябре 2018 года. В декабре того же года в его состав вошло предприятие "Оршанский горлачик" с двумя площадками в Орше и Копыси. Общая сумма инвестиционных вложений с момента приобретения составила более $41 млн.

В настоящее время на месте устаревшего производства с нуля построена новая высокотехнологичная производственная площадка, соответствующая всем международным стандартам качества и безопасности выпускаемой продукции. Площадка специализируется на изготовлении востребованной на рынке категории свежих сыров под брендами "Савушкин" и Sveza.

ООО "Савушкин-Орша" уже приступило к выпуску первых свежих сыров: фета и брынза (импортозамещение и востребованные экспортные продукты). Стартовая мощность составляет 20 т свежего сыра в сутки. На очереди - адыгейский, кесо бланка, кавказский и ольтермани. Кроме того, уже осенью начнется монтаж новых линий по производству моцареллы, запуск планируется на январь 2021 года.

К завершению третьего этапа модернизации в июне 2021 года потребность в сырье только на оршанской площадке вырастет до 600 т в сутки. Поэтому одна из основных задач, стоящих перед компанией сегодня, - тесная работа с использованием имеющегося опыта с хозяйствами сырьевой зоны, расположенными в Оршанском и Дубровенском районах Витебской области, по повышению качества и количества поступающего на переработку молока.-0-