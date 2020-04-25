Лукашенко во время субботника посадил деревья в Национальном парке "Припятский"

25 апреля, Лясковичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял участие в республиканском субботнике, высадив деревья на территории Национального парка "Припятский", передает корреспондент БЕЛТА.

В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание, и, учитывая, что в этот раз поездка Президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский".

Здесь для возобновления лесной массы президентская бригада высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.

Позже во время общения с журналистами глава государства отметил, что проведение республиканского субботника давно стало традицией в Беларуси и от нее отступать не будут. Президент давно заявлял: строить новую, суверенную и независимую Беларусь будут, опираясь на плечи отцов и дедов. "Субботники - это, считаю, то доброе, что мы взяли из того (советского. - Прим. БЕЛТА) периода. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий", - сказал Александр Лукашенко.

Посадка деревьев, добавил Президент, это вклад в экологию, забота о природе. "Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы паримся каждый день, - а зря - этого не заметили: я когда-то сказал, что Он (Господь. - Прим. БЕЛТА) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (имеется в виду вспышка пандемии коронавируса. - Прим. БЕЛТА). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", - подчеркнул он.

Один из четырех национальных парков Беларуси - "Припятский" - расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тыс. га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.-0-