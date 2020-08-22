Лукашенко: военные защитят от внешних угроз, задача местной власти - стабилизировать ситуацию в стране

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Военные защитят Беларусь от внешних угроз, задача местной власти - стабилизировать ситуацию внутри страны. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гродно и Минск - это две точки, где больше всего пытаются раскачать обстановку. По поводу Гродно - я не вижу здесь абсолютно никакой катастрофы, за полдня всех этих изучений я еще больше в этом убедился. Но вы должны понимать, что Гродненщина - западный форпост, западная жемчужина нашей Беларуси. Если бы мы, не дай бог, не выстояли здесь - это первый шаг к потере суверенитета и независимости Беларуси", - обратил внимание Президент.

По его словам, это прекрасно понимают и противники Беларуси, поэтому давят на страну по всем направлениям - как внутри, так и извне. "Изнутри пытаются сломать, запугать. С той стороны границы уже открыто угрожают. Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств - это не просто так, в дипломатии не бывает такого", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16. "Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты - мы это видим и понимаем. Поэтому я был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность", - сказал Президент.

Он напомнил, что в Гродненскую область были переброшены витебские десантники, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК "С-300". "То есть мы полностью "закрыли" Гродно, чтобы ничего не случилось, и весь этот выступ на литовском и польском направлениях", - добавил белорусский лидер.

С поставленными задачами военные справятся, убежден Александр Лукашенко. Задача же местной власти - стабилизировать ситуацию внутри страны. "Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. Все, что они (противники действующей власти. - Прим. БЕЛТА) говорят, - это фейки. Ситуация успокоится - и я все расскажу в деталях", - пообещал глава государства.-0-