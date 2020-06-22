Лукашенко - военным: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность государства

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первоочередной задачей армии в сложившейся обстановке является защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ, - подчеркнул Президент. - Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз".

Глава государства отметил, что военнослужащие, которые присутствуют на встрече, являются достойными продолжателями боевых традиций прославленного соединения. Например, тех белорусских десантников, которые одними из первых были переброшены в Афганистан, когда там началась война. "Они не говорили и не думали "это не наша война", а выполняли приказ, - сказал Александр Лукашенко. - Для нас они примеры мужества и стойкости".

"Вы военная элита нашей страны и должны соответствовать критериям этой элиты, - продолжил Президент. - Свое профессиональное мастерство не раз вы доказывали в ходе различных тренировок, состязаний и учений. Боролись и побеждали. Побеждали самые богатые страны во время учений или становились вровень, как в Танковом биатлоне. Но пока только второе место, надо первое".

"Я очень хотел бы как Президент, чтобы и впредь вы оставались примером добросовестного выполнения служебного долга, всемерно способствовали укреплению авторитета и престижа Вооруженных Сил", - подчеркнул глава государства.-0-