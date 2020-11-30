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30 ноября 2020, 10:53

Лукашенко: вокруг ЕАЭС складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война

Александр Лукашенко и Михаил Мясникович
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета. "Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических, - сказал Александр Лукашенко. - Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет".

Президент заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.

"Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз (с лидерами стран ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко предположил, что, возможно, в конце года главы государств смогут встретиться в очном формате. Ранее подобные переговоры проходили в Москве или Санкт-Петербурге. Минск тоже готов предоставить свою площадку. "Неважно где, но пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами", - обратил он внимание.

Всего повестка дня приближающегося саммита будет включать 28 вопросов, причем 4 из них лидеры ЕАЭС рассмотрят в узком кругу.

"Мы традиционно настаиваем на том, чтобы неукоснительно, без затяжек и всякой бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали. Тем более ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе проще преодолеть всякие трудности. Надо этим путем и идти", - убежден Президент.

Один из основных вопросов - стратегия направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. "Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, - это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других. Есть вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов. Казахстан предлагает. И тот же Казахстан предлагает вопрос кадровый. Хотелось бы услышать вашу позицию в этой связи, какую бы позицию могла занять Беларусь в этом плане", - добавил глава государства.

Как сообщалось, саммит ЕАЭС запланирован на 11 декабря. Из-за эпидемической ситуации заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в онлайн-формате. По предварительным данным, повестка будет включать 28 вопросов. Лидеры стран ЕАЭС должны в том числе утвердить стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Документ должен был быть подписан главами государств еще в мае, но из-за недоработок было решено лишь "в целом одобрить" эту программу.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина пояснила, что в проекте стратегии остается несогласованным вопрос о ценах на транспортировку газа. "Проект решения Высшего Евразийского экономического совета о стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года одобрен Советом ЕЭК, - рассказала она во время онлайн-брифинга 25 ноября. - Как доложил член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, практически все позиции согласованы сторонами. Остались чувствительные разногласия, которые касаются определения подходов к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза".-0-

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на $200 млрд - Мясникович

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