Лукашенко: вопрос о едином президенте в Союзном государстве не стоит в повестке дня

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о едином президенте для Союзного государства не стоит в повестке дня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов касался интеграции с Россией и возможности появления президента Союзного государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия много лет назад взяли курс на интеграцию и строительство единого Союзного государства. "Вы - с Америкой, я - с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли".

Президент пояснил значение слова "союз" в данном контексте - это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств. "Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы. Формируя свой союз с середины 1990-х годов, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны - Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство", - подчеркнул белорусский лидер.

"А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - заявил Александр Лукашенко.-0-