Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета

26 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 апреля во время рабочей поездки в Гомельскую область возложил цветы к гранитному мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета в агрогородке Завойть, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Памятник был открыт в этом году к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Он установлен рядом с Завойтянским сельским домом культуры.

Мемориал представляет собой трехконтурное сооружение, на котором изображены три дома. Они объединены в одну композицию и символизируют деревни Наровлянского (в 1986 году - Завойтянского) сельсовета: Романовку, Смолеговскую Рудню и Смолегов. Жители этих деревень после аварии на ЧАЭС были переселены в не загрязненные радионуклидами регионы.-0-