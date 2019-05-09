9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Цветы к монументу возложили также сыновья главы государства.

В церемонии приняли участие руководители республиканских органов государственного управления, Национального собрания, судов, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений, Исполнительного комитета СНГ, представители иностранного дипломатического корпуса, Белорусской православной и Римско-католической церквей.

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