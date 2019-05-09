9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Цветы к монументу возложили также сыновья главы государства.
В церемонии приняли участие руководители республиканских органов государственного управления, Национального собрания, судов, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений, Исполнительного комитета СНГ, представители иностранного дипломатического корпуса, Белорусской православной и Римско-католической церквей.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.364 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.1 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.215 BYN
|3.245 BYN