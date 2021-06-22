Лукашенко возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой", посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости.

Памятные акции, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, проходят по всей Беларуси. По традиции одни из центральных мероприятий состоялись в ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости. На площади Церемониалов прошел митинг-реквием, затем у Кобринского укрепления провели военно-историческую реконструкцию.

Кульминацией памятных мероприятий стала торжественная церемония с участием главы государства, после которой состоится концерт-реквием в честь героев войны.-0-