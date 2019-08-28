Лукашенко: возможности сотрудничества Беларуси и Казахстана еще более весомы, нежели достижения

28 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большие возможности и перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Казахстаном. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перспективы и возможности у нас еще более весомы, нежели те результаты, которых мы достигли. Вы как посол сами прекрасно понимаете, что с такой продвинутой интеграцией, которая у нас с вами существует, мы не должны рассуждать о миллиарде товарооборота. Это должны быть миллиарды долларов товарооборота. И мы это можем сделать", - сказал Президент.

Президент отметил высокий уровень отношений между Беларусью и Казахстаном. "Дело, которым вы занимались последние годы, будучи послом очень дружественной страны, имеет очень хорошие результаты. У нас очень добрые отношения с Казахстаном. Они могут сравниться только с отношениями Беларуси с Россией. Это две страны, которые вместе с Беларусью всегда были инициаторами самых добрых отношений между народами, особенно после распада Советского Союза. Мы всегда инициировали интеграционные процессы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание и на очень близкие отношения двух стран в экономике. "Экономика - фундамент всех отношений. Нет экономики - нет никакой ни дипломатии, ни политики. Есть торгово-экономические отношения между государствами, значит, выстроится и надстройка в виде политических контактов. В этом отношении нам не в чем упрекнуть Казахстан, как Казахстану упрекнуть Беларусь также не в чем", - сказал Президент.

Беларусь и Казахстан конструктивно сотрудничают на площадках международных организаций, на взаимной основе оказывается поддержка по ключевым вопросам. Договорно-правовая база включает более 60 соглашений. Основополагающим документом является межгосударственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. А в сфере практического взаимодействия - дорожная карта развития двустороннего сотрудничества между правительствами на 2019-2020 годы.

По итогам 2018 года товарооборот достиг $896 млн (130% к уровню 2017 года), экспорт - $783,7 млн (132,3%), импорт - $112,3 млн (115,6%). Объем торговли услугами в 2018 году сложился в размере $153,2 млн. Объем казахстанских инвестиций в экономику Беларуси в прошлом году превысил $18,8 млн (рост в 4,8 раза к уровню 2017 года). В январе-июне 2019 года товарооборот составил $481,7 млн (111,8% к уровню аналогичного периода 2018 года).

Ключевыми позициями белорусского экспорта в настоящее время являются тракторы и седельные тягачи, молоко и молочные продукты, сливочное масло, машины для уборки сельскохозяйственных культур, калийные удобрения, мебель, говядина, грузовые автомобили, сыры и творог. Основу импорта из Казахстана формируют нефтепродукты, каменный уголь, нефтяные газы, хлопковое волокно, семена льна, необработанный алюминий.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют 8 совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования.

В Беларуси действуют 49 предприятий с казахстанским капиталом, в том числе 13 совместных и 36 иностранных. В Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием. -0-

Лукашенко анонсировал свой скорый визит в Казахстан "Думаю, что мне в ближайшее время представится возможность побывать в Казахстане и мы обсудим весь комплекс наших отношений", - заявил Президент.