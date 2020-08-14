Лукашенко: возведение жилья является приоритетом государственной политики в строительной отрасли

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшим приоритетом государственной политики в строительной отрасли всегда являлось возведение жилья. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в начале мероприятия напомнил, что основные задачи для строительной отрасли были подробно рассмотрены на республиканском семинаре-совещании 23 ноября 2018 года. А выработанные тогда решения и направления повышения эффективности отрасли закреплены в Директиве №8. "Сегодня я хочу услышать мнение министра по поводу перспектив развития отрасли. Учитывая, что в строительстве он человек не новый и тем более уже на вверенное ему хозяйство открытыми глазами посмотрел и изучил его", - обратился Президент к министру архитектуры и строительства Руслану Пархамовичу.

Александр Лукашенко отметил позитивные итоги работы отрасли в первом полугодии этого года - 106% к уровню прошлого года. Глава государства поинтересовался, какие итоги ожидаются по окончании года, как обстоят дела с экспортом строительных услуг и материалов.

"Важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли всегда являлось жилищное строительство, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Как регионами решается задача по ликвидации очереди среди многодетных семей? Какие меры приняты по развитию рынка арендного жилья, увеличению доли домов, возведенных за счет средств ведомств и предприятий? Что сделано для того, чтобы строить больше малоэтажного, индивидуального жилья?"

Глава государства также сделал акцент на необходимости широкого использования электричества, его применения для отопления в новых домах, оборудования таких домов электроплитами. К слову, эти темы обсуждались вчера во время совещания у Президента по актуальным вопросам развития топливно-энергетического комплекса. "И есть хорошие предложения по увеличению объемов потребления электричества для жилья", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил о проведенной масштабной модернизации предприятий строительного комплекса и вложенных в это значительных бюджетных и банковских ресурсах. "Недавно приняли дополнительные меры, направленные на стабилизацию работы этих предприятий. Как выполнены эти задачи? Возвращаются ли выделенные средства?" - обратился к участникам совещания Президент.

Отдельно затрагивался вопрос регулирования в строительстве. "Я неоднократно поднимал вопрос о том, что в строительной отрасли все слишком зарегулировано‚ а нормы и правила, применяемые при проектировании, строительстве и приемке объектов в эксплуатацию, являются излишними. Многие уже морально устарели и нуждаются в кардинальной переработке и оптимизации", - сказал глава государства. В июне 2019 года издан указ, предусматривающий разработку принципиально новых технических нормативных правовых актов - строительных норм и правил. Президент спросил, что сделано в данном направлении и что еще предстоит сделать.

Речь шла также о состоянии дел на стекольных заводах: выполнении задач по их загрузке и минимизации закупок стеклянной тары за рубежом.

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