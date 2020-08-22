Лукашенко: впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после посещения Гожского полигона приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства с сожалением констатировал: вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. "Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом. - Прим. БЕЛТА). Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил белорусский лидер.

Он в связи с этим отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Прежде чем принимать решение по внутриполитической ситуации в Гродно, Александр Лукашенко попросил доложить, какова обстановка и прогноз ее развития.-0-