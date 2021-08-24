Лукашенко: время ставит перед системой образования беспрецедентный вызов

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.
"Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что с последнего подобного мероприятия прошло четыре года, причем последние два из них были непростыми и для страны, и для системы образования. "Очень важно, что вы приехали со всех уголков Беларуси", - обратил он внимание.
"Много было испытаний. Это и пандемия, которая создала стрессовые условия и заставила на ходу перестраивать учебный процесс. Это и политические события, которые затронули работников системы образования не меньше, чем силовиков и государственных служащих. И сегодня я благодарю недрогнувших и в вашем лице всю нашу педагогическую общественность за профессионализм, преданность своему делу и гражданскую позицию, от которой зависело многое", - подчеркнул Президент.-0-
"Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что с последнего подобного мероприятия прошло четыре года, причем последние два из них были непростыми и для страны, и для системы образования. "Очень важно, что вы приехали со всех уголков Беларуси", - обратил он внимание.
"Много было испытаний. Это и пандемия, которая создала стрессовые условия и заставила на ходу перестраивать учебный процесс. Это и политические события, которые затронули работников системы образования не меньше, чем силовиков и государственных служащих. И сегодня я благодарю недрогнувших и в вашем лице всю нашу педагогическую общественность за профессионализм, преданность своему делу и гражданскую позицию, от которой зависело многое", - подчеркнул Президент.-0-