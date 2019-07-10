Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

10 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной обстановке погоны генерал-майора получили начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Владислав Будик, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский, начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба Олег Мищенко и первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел - начальник штаба Игорь Бурмистров.

Президент также вручил погоны генерал-майора юстиции начальнику управления Следственного комитета по Гомельской области Сергею Паско, начальнику управления Следственного комитета по Могилевской области Андрею Лису.

Погоны генерал-майора милиции вручены начальнику управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александру Васильеву, а погоны генерал-майора внутренней службы - заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.

Во Дворце Независимости чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении Благодарности Президента Беларуси.

Обращаясь к выпускникам, Александр Лукашенко напомнил, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. "Примером доблести и честного служения Отечеству являются для вас военнослужащие, удостоенные генеральских званий. В Беларуси таких немного, и достигнутая ими планка очень высока", - сказал Президент.

"Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой. Будьте достойны этого доверия, - напутствовал глава государства. - Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны, всем офицерам - стремиться к достижению этой вершины".

В заключение Александр Лукашенко еще раз поздравил офицеров, пожелав им успехов и надежного тыла.-0-