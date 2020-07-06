Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 6 июля 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:27 Минздрав дал рекомендации по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19 Общество
12:20 Фестиваль "Новая волна" в Казани отменен из-за коронавируса В мире
12:17 Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами построят в Слониме Регионы
12:13 Мигаш: Беларусь и Словакия могут удвоить товарооборот Политика
12:08 Более 4,5 тыс. т ягод, овощей и фруктов заготовит Малоритский консервноовощесушильный комбинат Регионы
12:01 Гимназия-колледж при Академии музыки готовится к открытию после реконструкции Регионы
11:56 Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали девятую победу в матчах чемпионата Беларуси Спорт
11:46 Оршанский завод "Красный борец" осваивает новые рынки в Европе Экономика
11:36 Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу Президент
11:19 Лукашенко: угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью Президент
11:18 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 июля из-за гроз Общество
11:11 "Приехали в отпуск, а остались навсегда". Как семья беженцев из Украины строит жизнь в Барановичах Общество
11:05 Лукашенко о развитии отношений со Словакией: мы готовы идти на более глубокое сотрудничество Президент
11:02 Продавца марихуаны задержали в Борисовском районе Происшествия
11:00 В Волковысском районе мужчина обгорел, пытаясь потушить пожар в доме Происшествия
10:50 Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины Президент
10:46 В России за сутки 6611 человек заразились COVID-19 В мире
10:39 Арсенал боеприпасов военных лет нашел сельчанин в Витебском районе Происшествия
10:30 На МКАД легковушка съехала в кювет и врезалась в осветительную мачту Происшествия
10:24 Ученый из Оксфорда выдвинул новую теорию происхождения коронавируса В мире
10:17 Мужчина погиб от удара током в Дрогичинском районе Происшествия
10:14 Серийный похититель велосипедов задержан в Минске Происшествия
10:11 Лукашенко поздравил Назарбаева с юбилеем Президент
09:59 На озере в Гродно спасли 5-летнюю девочку Происшествия
09:56 Второй укос трав проведен в Беларуси на трети площадей Экономика
09:52 В Слуцке легковушка сбила семилетнего велосипедиста Происшествия
09:46 Умер Эннио Морриконе В мире
09:46 В Бресте таксист сбил 15-летнего велосипедиста Происшествия
09:45 В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева В мире
09:38 В Израиле из-за второй волны коронавируса вводятся дополнительные ограничения В мире
Все новости
Все новости
Президент
06 июля 2020, 11:36

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу, передает корреспондент БЕЛТА.

Погоны генерал-майора в торжественной обстановке получили командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, начальник управления КГБ по Минску и Минской области Дмитрий Реуцкий, начальник управления КГБ по Витебской области Олег Столярчук и начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский.

Глава государства также вручил погоны генерал-майора юстиции начальнику управления Следственного комитета по Гродненской области Олегу Шандаровичу. Начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову было присвоено звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси командиров такого уровня немного, и получение генеральского звания является публичным признанием заслуг человека, который выбрал своей судьбой трудную профессию - защищать Родину.

Во Дворце Независимости чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении Благодарности Президента. Он поздравил военнослужащих с окончанием учебы, отметив, что это событие значимо не только для каждого из них, но и для органов военного управления, воинских частей и формирований силовых структур. "К ним пришло новое, хорошо подготовленное, опытное офицерское пополнение", - пояснил Президент. По его словам, символично, что дипломы офицеры получили в год празднования большой исторической даты - 75-летия Великой Победы.

Обращаясь к участникам церемонии, глава государства актуализировал задачи, которые стоят перед военными и правоохранителями. Он отметил, что Беларусь вынуждена уделять пристальное внимание обеспечению собственной военной безопасности, и важнейшая роль в этом отводится Вооруженным Силам. "Мы оснащаем войска новыми и модернизированными танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационными станциями, постоянно обновляем парк авиационной техники. Теперь и присутствующим здесь офицерам Вооруженных Сил предстоит активно включиться работу по поддержанию постоянной боевой готовности частей и воинских соединений", - сказал Александр Лукашенко.

Главная задача сотрудников органов внутренних дел - обеспечение общественного порядка в стране и безопасности граждан, подчеркнул Президент. В числе приоритетов в деятельности правоохранителей он назвал противодействие наркомании, коррупции, усиление борьбы с кражами и преступлениями в сфере высоких технологий.

"Службы, подразделения и органы управления Министерства по чрезвычайным ситуациям должны еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий. Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции", - отметил глава государства.

Выпускникам-пограничникам надлежит обеспечить охрану государственной границы. Одна из основных задач спецслужб - нейтрализация элементов терроризма, экстремизма, национальной и религиозной розни, предотвращение попыток нанесения ущерба экономике, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Каждый из вас грамотный, всесторонне подготовленный офицер-профессионал, патриот, посвятивший жизнь бескорыстному служению стране и народу. Убежден, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество, граждан и общественную стабильность. Помните, что вы являетесь наследниками победных традиций наших дедов и прадедов", - подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что у нынешних участников церемонии - новоиспеченных генералов и отличившихся в учебе офицеров - еще все впереди. "Я, вручая благодарности и генеральские погоны, думал о начальниках, командирах, которые достигли таких высот и стоят напротив вас, пытался понять, о чем думают они. В какой-то степени они, конечно, гордятся, что стали генералами и занимают такие должности, но, наверное, самое главное, они вам завидуют. Завидуют тому, что у вас еще все впереди", - отметил Александр Лукашенко.

Он пожелал участникам церемонии крепкого здоровья и надежных тылов - для офицеров это очень важно, сказал Президент. "И не посрамите нигде в своей жизни своего имени, а главное - офицерского звания. Вы - офицеры, генералы, и это говорит о многом", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вооруженные силы Лукашенко награды
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью
Йозеф Мигаш и Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко о развитии отношений со Словакией: мы готовы идти на более глубокое сотрудничество
Йозеф Мигаш и Александр Лукашенко Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото из архива Лукашенко поздравил Назарбаева с юбилеем
Фото из архива Лукашенко подтверждает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Венесуэлой
Фото из архива Лукашенко: придание динамики в двусторонних отношениях отвечает интересам Беларуси и США
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью
Лукашенко о развитии отношений со Словакией: мы готовы идти на более глубокое сотрудничество
В Беларуси выздоровел и выписан 50 871 пациент с COVID-19
Жилье, работа, бизнес: современные столичные комплексы – пространство больших возможностей
Топ-новости
Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины
Ситуация на белорусском рынке труда управляемая - Костевич
Зинаида Кучер: я признательна государству за поддержку культуры и музейного дела
Второй укос трав проведен в Беларуси на трети площадей
Субсидии и адресная помощь - Костевич рассказала о поддержке граждан в условиях пандемии
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара
ФОТОФАКТ: На Августовском канале прошел традиционный обряд Купалье
Рост производства и диверсификация экспорта - Субботин о развитии АПК в этом году
Солигорский "Шахтер" разгромил "Торпедо-БелАЗ"  в матче чемпионата Беларуси
Спецдокладчик ООН рассказала о негативных последствиях санкций в условиях пандемии
Встреча на Кургане Дружбы в этом году пройдет в усеченном формате
ФОТОФАКТ: Дети облюбовали фонтан возле парка Горького
Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.