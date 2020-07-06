Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу, передает корреспондент БЕЛТА.

Погоны генерал-майора в торжественной обстановке получили командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, начальник управления КГБ по Минску и Минской области Дмитрий Реуцкий, начальник управления КГБ по Витебской области Олег Столярчук и начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский.

Глава государства также вручил погоны генерал-майора юстиции начальнику управления Следственного комитета по Гродненской области Олегу Шандаровичу. Начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову было присвоено звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси командиров такого уровня немного, и получение генеральского звания является публичным признанием заслуг человека, который выбрал своей судьбой трудную профессию - защищать Родину.

Во Дворце Независимости чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении Благодарности Президента. Он поздравил военнослужащих с окончанием учебы, отметив, что это событие значимо не только для каждого из них, но и для органов военного управления, воинских частей и формирований силовых структур. "К ним пришло новое, хорошо подготовленное, опытное офицерское пополнение", - пояснил Президент. По его словам, символично, что дипломы офицеры получили в год празднования большой исторической даты - 75-летия Великой Победы.

Обращаясь к участникам церемонии, глава государства актуализировал задачи, которые стоят перед военными и правоохранителями. Он отметил, что Беларусь вынуждена уделять пристальное внимание обеспечению собственной военной безопасности, и важнейшая роль в этом отводится Вооруженным Силам. "Мы оснащаем войска новыми и модернизированными танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационными станциями, постоянно обновляем парк авиационной техники. Теперь и присутствующим здесь офицерам Вооруженных Сил предстоит активно включиться работу по поддержанию постоянной боевой готовности частей и воинских соединений", - сказал Александр Лукашенко.

Главная задача сотрудников органов внутренних дел - обеспечение общественного порядка в стране и безопасности граждан, подчеркнул Президент. В числе приоритетов в деятельности правоохранителей он назвал противодействие наркомании, коррупции, усиление борьбы с кражами и преступлениями в сфере высоких технологий.

"Службы, подразделения и органы управления Министерства по чрезвычайным ситуациям должны еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий. Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции", - отметил глава государства.

Выпускникам-пограничникам надлежит обеспечить охрану государственной границы. Одна из основных задач спецслужб - нейтрализация элементов терроризма, экстремизма, национальной и религиозной розни, предотвращение попыток нанесения ущерба экономике, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Каждый из вас грамотный, всесторонне подготовленный офицер-профессионал, патриот, посвятивший жизнь бескорыстному служению стране и народу. Убежден, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество, граждан и общественную стабильность. Помните, что вы являетесь наследниками победных традиций наших дедов и прадедов", - подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что у нынешних участников церемонии - новоиспеченных генералов и отличившихся в учебе офицеров - еще все впереди. "Я, вручая благодарности и генеральские погоны, думал о начальниках, командирах, которые достигли таких высот и стоят напротив вас, пытался понять, о чем думают они. В какой-то степени они, конечно, гордятся, что стали генералами и занимают такие должности, но, наверное, самое главное, они вам завидуют. Завидуют тому, что у вас еще все впереди", - отметил Александр Лукашенко.

Он пожелал участникам церемонии крепкого здоровья и надежных тылов - для офицеров это очень важно, сказал Президент. "И не посрамите нигде в своей жизни своего имени, а главное - офицерского звания. Вы - офицеры, генералы, и это говорит о многом", - резюмировал белорусский лидер.-0-