Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда с особым чувством вхожу в этот зал, потому что для меня вручение государственных наград - церемония с глубоким смыслом. Это факт общественного признания ваших заслуг - заслуг людей, чьим трудом обеспечивается повседневная жизнь страны. Демонстрация того, как профессионализм, трудолюбие и целеустремленность позволяют человеку достичь значимых результатов в любимом деле, в полной мере реализовать себя в нашем государстве", - заявил Президент.

Участниками церемонии стали 40 человек - работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта, представители армии и силовых структур.

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