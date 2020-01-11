Лукашенко вручил государственные награды госслужащим, артистам и журналистам

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения государственных наград состоялась сегодня на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года. Ими отмечены госслужащие, артисты и журналисты, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Каллаур и Наталья Кочанова

Ирина Костевич

Ирина Дорофеева

Александр Лукашенко вручил орден Почета председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису и мэру Минска Анатолию Сиваку. Медалью Франциска Скорины награждена артистка Национального академического театра имени Янки Купалы Валентина Гарцуева.

Диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный артист Республики Беларусь" вручен артистке Купаловского театра Юлии Шпилевской.

Госнаграды присуждены за многолетнюю плодотворную работу в государственных органах, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие и популяризацию белорусского театрального искусства.

Представители средств массовой информации удостоены Благодарности Президента за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики. В числе награжденных заместитель генерального директора по идеологической работе БЕЛТА Сергей Адерихо.-0-

Сергей Адерихо