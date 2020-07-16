Лукашенко вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко во время церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил народному артисту России Филиппу Киркорову специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня большая честь во второй раз принять одну из самых главных наград Беларуси. В моей памяти тот вечер, когда я получил орден Франциска Скорины. Это было несколько лет назад. Думаю, что этот орден я действительно заслужил, так же как и те, кто достойно представлял Беларусь на конкурсе "Евровидение", когда я написал песню Дмитрию Колдуну, стал продюсером этого выступления. И на самом деле, на данный момент это самый высокий результат Беларуси на "Евровидении", и я очень горжусь, что имел к этому отношение", - отметил Филипп Киркоров, принимая от Александра Лукашенко очередную награду.

Российский певец считает символичным, что получил специальную награду Президента Беларуси, когда "Славянский базар" стал единственным музыкальным праздником, выжившим на территории бывшего Советского Союза в это непростое время. "Я родился в СССР, и для меня стоять под белорусским флагом, представлять и защищать честь страны - все равно что защищать честь и славу своей страны, России. Беларусь и Россия всегда были вместе. Даже "Евровидение" сдалось и перенеслось, а Беларусь и "Славянский базар" жил, живет и будет жить! Горжусь дружбой с тобой, Беларусь!" - заявил Филипп Киркоров под аплодисменты.-0-

Фото Александра Хитрова