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05 марта 2020, 17:39

Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi"

Александр Лукашенко и Валентина Матвиенко
Александр Лукашенко и Валентина Матвиенко

5 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Минске во Дворце Независимости вручил председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

Указ о награждении был подписан еще весной 2019 года в преддверии юбилея Валентины Матвиенко. Она удостоена ордена Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.

"Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек, - подчеркнул белорусский лидер. - Хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить. Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному. В кабинете я не вручаю никому награды, кроме своих людей".

"Очень рад, что вы приехали. Я думаю, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА) вам уже сказала. Мы давно с ней ждали вас здесь, готовились специально, как вас тут лучше по-домашнему встретить", - отметил глава государства.

В свою очередь Валентина Матвиенко поблагодарила за награду, отметив, что она очень дорогая для нее. "Я всегда с особо теплыми чувствами к вам приезжаю и уезжаю, зарядившись вашей теплотой, гостеприимством, - сказала она. - Давно не была, уже скучала".

Председатель Совета Федерации также позитивно оценила программу визита, подготовленную белорусской стороной. Она, в частности, посетила минский храм-памятник в честь Всех Святых, где состоялась церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом.

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В капсулу заложена земля из двух мест: с "высоты-200", за которую сражения шли несколько месяцев и где проходил Полунинский рубеж, и с братской могилы у деревни Кокошкино, где захоронены тысячи неизвестных солдат.

"Такая трогательная была церемония, - отметила она. - Я рада, что часть земли, политой кровью и русских, и белорусов, и других народов, будет храниться в вашем храме. Особенно это знаменательно в год 75-летия Победы".

Валентина Матвиенко также не скрывала восхищения храмом, где прошло торжественное мероприятие. Она подчеркнула, что это не только красивый храм, в нем создан зал памяти - место, куда можно прийти и людям старшего поколения, и молодежи, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб во время боевых действий.

Александр Лукашенко подарил Валентине Матвиенко букет белорусских цветов, икону Святой Валентины Минской и, учитывая пристрастие гостьи к кулинарии, книгу "Смак беларускай кухнi".

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. В программе - встречи с руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России, который состоится осенью в Минске и Минской области.

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Наталья Кочанова подчеркнула, что белорусские парламентарии открыты к сотрудничеству с российскими коллегами "абсолютно по всем направлениям в жизнедеятельности наших стран и парламентов".

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"Ответственность нынешнего поколения политиков - сохранить и сберечь все то ценное, что связывает наши страны и народы. И, конечно же, углублять и расширять равноправное взаимовыгодное сотрудничество, учитывая мнения, интересы друг друга", - отметила Валентина Матвиенко.

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"Мы приехали представительной делегацией, здесь присутствует практически все руководство верхней палаты. Это наше традиционно искреннее уважение к Беларуси, ее народу и стремление по парламентской линии развивать и расширять взаимодействие, - сказала Валентина Матвиенко.

Прошла церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат подо Ржевом храму-памятнику в честь Всех Святых во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!". Ожидается, что 6 марта Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.-0-

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