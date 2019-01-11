Лукашенко вручил орден Макею, наградил артистов и журналистов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения государственных наград состоялась сегодня на приеме от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко в канун старого Нового года, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием по традиции приглашаются журналисты, артисты, спортсмены, государственные служащие и многие другие люди, которые достигли в своей сфере деятельности больших успехов.

"Здесь люди, которых объединяет одно великое качество - неравнодушие. Вы искренне болеете за свое дело, вкладываете в него душу, щедро делитесь накопленным опытом, своим талантом. Вдвойне отрадно, что среди нас здесь много молодых - тех, кому строить, беречь, представлять на международной арене нашу родину завтра", - сказал Президент.

Своим трудом и примером, отметил он, они вдохновляют миллионы таких же неравнодушных, искренне любящих Беларусь соотечественников на новые достижения. "Быть полезными, нужными и быть на виду - это наша почетная миссия. Мы действительно все на виду. Это тяжелая и почетная миссия, и мы должны ее выполнить достойно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы провожаем ушедший старый год и пытаемся сквозь пелену жизненных забот, неурядиц рассмотреть наступивший 2019 год. Сегодня для каждого из нас жизнь - это бег. Останавливаться нельзя. Перейдешь на шаг - значит, ничего не успеешь, а еще хуже - будешь дышать в спину убегающим", - отметил белорусский лидер.

Президент добавил, что прошедший год для каждого был разным, счастливым или печальным, но для всех он теперь одинаков, потому что уже ушел. "Давайте будем смотреть вперед и думать о нашей жизни, и только тогда жизнь будет лучше", - призвал он.

Глава государства вручил орден Отечества III степени министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и медаль Франциска Скорины артисту Руслану Алехно.

Орден Отечества III степени вручен министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею

Александр Лукашенко вручил медаль Франциска Скорины артисту Руслану Алехно

Дипломы о присвоении почетного звания заслуженного артиста Беларуси получили певица Искуи Абалян-Боровская, актриса Валерия Арланова и артистка балета Людмила Хитрова. Гимнастке Екатерине Галкиной Александр Лукашенко вручил диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

Александр Лукашенко вручил диплом о присвоении почетного звания заслуженного артиста Беларуси артистке балета Людмиле Хитровой

Гимнастке Екатерине Галкиной Александр Лукашенко вручил диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь"

Благодарностями Президента отмечены несколько сотрудников средств массовой информации, в том числе заместитель заведующего отделом обозревателей политических главной дирекции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Наталья Голуб и заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Ирина Мартьянова, главный редактор газеты "Знамя юности" Николай Мачекин.

Благодарностью Президента отмечена заместитель заведующего отделом обозревателей политических главной дирекции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Наталья Голуб

Кроме того, Благодарность Президента вручена генеральному продюсеру генерального продюсерского центра Национальной государственной телерадиокомпании Глебу Шульману и начальнику информационно-аналитического отдела Национального пресс-центра Беларуси Ивану Ловцу.

"Пусть у вас всегда будет надежная опора в лице родных и близких, пусть они отнесутся с пониманием к вашему нелегкому, но почетному труду. Отдавая свое время и силы государству, вы все делаете ради них, ради их счастливой жизни в благополучной, красивой и мирной стране", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-