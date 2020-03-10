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Президент
10 марта 2020, 10:34

"Вижу в вашем лице амбициозную Беларусь" - Лукашенко вручил паспорта юным гражданам страны

Александр Лукашенко и участники церемонии
Александр Лукашенко и участники церемонии

10 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко в торжественной обстановке во Дворце Независимости вручил паспорта юным гражданам Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия стали 25 белорусов, которым исполнилось 14 лет. Они приехали в столицу накануне из разных регионов страны. Несмотря на юный возраст, они уже достигли определенных успехов в учебе, проявили неординарные способности в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Александр Лукашенко лично вручил каждому учащемуся паспорт, отметив, что получение этого документа во все времена воспринималось как первый шаг во взрослую жизнь.

"Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы, - подчеркнул Президент. - Я уверен: самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем". Глава государства подчеркнул, что все, кто сегодня попал во Дворец Независимости, добились этой возможности своими успехами. "Здесь нет случайных людей. Здесь люди, которые умеют трудиться и показывать пример другим, вести за собой", - сказал он.

Президент отметил, что предыдущие поколения сделали все, чтобы молодежь могла гордиться своей страной. "Теперь ваша очередь развивать, прославлять и обязательно в будущем, да и в настоящем, защищать Беларусь, - сказал он. - Возможно, вы еще не задумываетесь о таких важных и сложных понятиях, как самоидентичность нации или независимость государства. Но, только появившись на свет, вы уже стали частью белорусского народа, творцами его настоящего и, конечно же, будущего. Осознав это, вы совершенно по-другому прочтете первые слова Конституции: "Мы, народ Беларуси". Ведь народ - мы все, кто живет, кто жил до нас и будет жить после нас на этой земле. Поэтому мы едины, и от каждого зависит, какой наша страна будет завтра".

Александр Лукашенко убежден, что вне зависимости от выбранной профессии главное предназначение гражданина - служить Отечеству. "Патриотизм - не просто разговоры о том, как мы любим Родину (хотя и говорить об этом надо). Это ежедневный труд на ее благо, сохранение исторических, культурных традиций, защита интересов государства и жизни людей. Все это ценности, которые нашим предкам приходилось отстаивать с оружием в руках", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он напомнил о героическом подвиге тех, кто 75 лет назад отвоевал для белорусов право на существование, разгромив фашизм. "Они сохранили всем нам жизнь и свободу. Я убежден, что это наследие вы будете беречь так же, как и мы", - сказал белорусский лидер.

"В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Беларусь. Это меня радует, как и всех ваших родителей. Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и, самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, то вам обязательно помогут и, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси", - обратился к молодым гражданам страны Президент.

Учащийся гимназии Быхова Дмитрий Иванов во время церемонии отметил, что очень рад быть участником торжественного мероприятия. Он рассказал, что является корреспондентом гимназической газеты, попросил сделать общий снимок с Президентом и пообещал передать главе государства новый номер издания.

Все участники мероприятия получили в подарок от главы государства книгу "Я - гражданин Республики Беларусь", наборы сладостей, а также ценные напутственные слова. "Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами - все нам надо будет в этой жизни в нашей стране. Успехов вам, и главное - будьте счастливы. Не спешите выбирать профессию, присматривайтесь, у вас еще есть время. А то будет, как у меня: поспешишь, а потом придется дополнительно учиться", - посоветовал Александр Лукашенко.

После торжественной церемонии учащиеся побывали на экскурсии в залах Дворца Независимости, посетили специальный музей, где выставлены разнообразные подарки, преподнесенные Президенту Беларуси главами других государств и зарубежных делегаций, известными деятелями различных сфер.

Церемония вручения паспортов Президентом во Дворце Независимости была организована в преддверии Дня Конституции, который отмечается в Беларуси 15 марта.

Первое мероприятие подобного рода состоялось в прошлом году, который был юбилейным для основного закона страны - 15 марта 2019 года отмечалось 25 лет со дня принятия Конституции Республики Беларусь.-0-

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Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк после окончания церемонии торжественного вручения Президентом паспортов гражданина Республики Беларусь 14-летним юношам и девушкам во Дворце Независимости.

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