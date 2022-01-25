Лукашенко вручит госпремии, дипломы академика и члена-корреспондента ученым НАН

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручит государственные премии, дипломы академика и члена-корреспондента ученым Национальной академии наук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

"Торжественную церемонию предварит большой разговор о науке. Говорят, на докладной АП (Администрации Президента. - Прим. БЕЛТА) рукой Первого так и было обозначено: "заседание-совещание". Во Дворец (Независимости. - Прим. БЕЛТА) пригласили две с половиной сотни ученых", - сообщил подробности Telegram-канал.-0-