Лукашенко: все, о чем договоримся с Россией, будет реализовано

24 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что все достигнутые с Россией договоренности будут реализованы. Об этом он заявил сегодня в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос главе государства касался того, намерен ли он воплощать в жизнь договоренности с Россией в качестве Президента и участвовать в предстоящих президентских выборах. "Вам покажется банальным, но это действительно искренний ответ: если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы. Все, о чем мы договоримся с Россией, будет реализовано", - заверил белорусский лидер.

"Если я Президент Беларуси с теми полномочиями, которые сейчас у Президента, то в первую очередь должен заниматься реализацией интеграционных проектов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что многие в России не представляют и не знают, что такое современная Беларусь и это создает проблемы на интеграционном треке. "Вся проблема интеграции (в этот параграф можно втиснуть все вопросы наших отношений), особенно в России, в том, что вы абсолютно не представляете, не знаете, что такое современная Беларусь и чем она живет. Потому что в СМИ о Беларуси и Президенте Беларуси все то, что есть… Вы знаете не хуже меня, как там это все строится. Иногда я думаю только, зачем и почему", - заметил Президент.-0-