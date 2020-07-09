Лукашенко: все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с коллективами крупнейших СМИ высказался на тему обновления Конституции Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и "памяркоўнасць" - все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения", - сказал белорусский лидер.

Рассуждая на эту тему, он отметил, что подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. "Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел", - заметил Александр Лукашенко.

"Мы от этого ушли. Поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - резюмировал Президент.-0-