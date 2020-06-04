Лукашенко: все влияющие на судьбу Беларуси решения должны приниматься только внутри страны

4 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая новый состав правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил о многих существенных достижениях страны за время независимости, значимых, прорывных проектах, таких, как организация под Минском высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, реализация космических программ, появление в стране IT-отрасли. В ближайшее время в Беларуси будет запущен первый блок атомной электростанции. "Получим электроэнергию, и не надо страдать, что ее некуда девать будет - народу отдадим, - предложил Президент. - Найдем мы, как снизить стоимость электростанции и тарифов на электроэнергию".

"Мы создали новую IT-отрасль. Мы замахнулись не просто на цифровизацию - на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире. Мы сделали это и много-много других проектов. А говорят, что мы сидели на месте и не занимались новыми и новейшими технологиями. Можно сказать: я могу больше. Но если можешь больше, то покажи деньги. Где ты возьмешь деньги, чтобы сделать больше?" - добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Очевидны также достижения в освоении космического пространства. "Кто мог подумать (в те годы, когда Беларусь только обрела независимость. - Прим. БЕЛТА), что эта обнищавшая, бедная страна сможет проникнуть в космос и стать в ряд с 20-30 космическими державами? И нас приняли в этот ряд", - констатировал белорусский лидер.

Он также обратил внимание на отечественные разработки в области вооружений и ракетостроения. "Не все было гладко и сладко, но мы сделали это. И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но имеем все для того, чтобы защитить свою страну, - подчеркнул Президент. - Это ответ тем, кто думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся".

Тем не менее, есть категория людей, которые не видят или не хотят видеть достижений Беларуси. "Они становятся в очередь, где-то кто-то кричит, демонстрирует что-то и так далее. Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. "Лукашенко плохой", а сами живут во дворцах. Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает?" - сказал Президент.

Одно из важнейших достижений Беларуси - мир и стабильность, однако некоторые и про это забывают. "Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, - Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим - некоторые. Ну, так мы напомним", - отметил глава государства.

Оценивая пройденный этап, он признал, что некоторые результаты могли быть и лучше. "Время и возможности для этого были. Но были и объективные причины, - сказал он. - Беда навалилась с этой пандемией. Если бы ее не было, мы бы спокойно жили и работали". Александр Лукашенко ответил на упреки тех, кто считает действия Беларуси по борьбе с коронавирусной инфекцией неправильными. "Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет, надо камень в огород бросить. А что не так? Что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав", - сказал Президент. По его поручению чиновники на самом высоком уровне постоянно контролируют развитие эпидемиологической ситуации, принимаются меры для сохранения жизней людей.

"Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Хочу обратить внимание некоторых белорусов на это. Любые решения мы должны принимать здесь, в интересах белорусского народа. И у нас есть все возможности для этого".-0-

Лукашенко: мы создали суверенное государство, и мы эту страну никому не отдадим "Нам досталась страна. Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали", - подчеркнул белорусский лидер.