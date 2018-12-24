Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран

24 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Всесторонний характер отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером. "Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", - сказал Президент.

Он отметил, что по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений не только как с партнерами, но и как братским, близким Беларуси государством, решения приняты. "И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", - обратил внимание глава государства.

Президент напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие 5 лет: "Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны".

В целом, по словам главы государства, охвачен широчайший спектр вопросов - макроэкономика, бюджетная, промышленная и внешняя политика, транспортное пространство и миграция, здравоохранение и культура. "По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства", - заявил глава государства.

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