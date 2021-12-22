Лукашенко встречается с активом Гомельской области

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прибыл в Гомельский облисполком, где представит активу назначенного накануне нового главу региона Ивана Крупко. Утром 22 декабря Гомельский областной Совет депутатов утвердил Ивана Крупко в должности председателя облисполкома.

Обстоятельный разговор о ситуации в регионе глава государства анонсировал еще накануне при назначении нового губернатора. Он в частности заявил, что в Гомельской области предстоит провести серьезную работу по формированию кадрового потенциала.

В центре внимания и решение проблем в сфере сельского хозяйства. В области надо грамотно выстроить севообороты и не делать упор лишь на одной кукурузе, хоть эта культура и важна для региона. "Пробовать надо что-то там возделывать, начиная от фруктов, садов, овощей и заканчивая этой кукурузой", - подчеркнул белорусский лидер.

Со своей стороны центральные органы власти будут стараться помочь региону, в том числе в создании агрокомплексов. А задача местных властей - четко определиться, где и как их создавать, организовать и подобрать людей, кадры, особенно в районе агрогородков.

Александр Лукашенко

Важная задача в этом плане - обеспечить кормами животноводство, исключить правонарушения. "Надо накормить скот, с падежом разобраться, с воровством, которое там есть. Это я при вас скажу активу. Мы подключим и правоохранительные органы", - заявил Президент, назначая Ивана Крупко.

"Надо навести порядок в области, определиться с севооборотами, подключить промышленность, города к подъему сельского хозяйства. Это будет ваша задача. И если уже приняли решение, то до трех не надо разговаривать. Сейчас время такое - военное. Чтобы мы поменьше какой-то волокитой, бюрократизмом занимались", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Что касается сферы промышленности, глава государства обратил внимание, что руководителю региона предстоит работать в связке с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, который является уполномоченным представителем Президента Беларуси в Гомельской области: "Подбирайте людей, а Назаров подставит свое плечо, притом существенно. Он земной человек, звезд с неба никогда не пытался схватить. Он брался за любые вопросы и решал их. Думаю, это будет для вас хорошая поддержка, особенно в плане промышленности".-0-

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