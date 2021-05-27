Лукашенко встречается с Лебедевым накануне правительственного саммита СНГ в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встречается с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает БЕЛТА.

Встреча проходит накануне заседания в Минске Совета глав правительств СНГ.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи.

В широком формате участники заседания обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.

Планируется подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах СНГ, на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации.

Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.-0-