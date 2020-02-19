Лукашенко встретился с Абдель Фаттахом ас-Сиси. Какие задачи поставили перед собой Беларусь и Египет

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня в Каире переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Встреча глав государств проходит в президентском дворце "Аль-Иттихадия", передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры президентов начались с протокольной церемонии. Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Александра Лукашенко у входа во дворец, и после исполнения гимнов и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров. Сначала встреча проходит в формате один на один, затем к главам государств присоединятся члены делегаций.

Ключевые белорусско-египетские проекты

Сейчас Беларусь и Египет работают примерно над десятком проектов, половина из них ориентирована на промышленную кооперацию. Стороны расширяют производства техники МАЗ и МТЗ, "Бобруйскагромаша", "Амкодора", Минского моторного завода.

Перед странами стоит задача не просто произвести технику, но и организовать устойчивые продажи, сервисное обслуживание и подготовку персонала.

Развивают сотрудничество и научные организации двух стран. В 2019 году они на условиях софинансирования занимались исследовательскими проектами в сферах технологии металлов, порошковой металлургии, генетики, общей и неорганической химии.

Беларусь также хочет расширить поставку в Египет продукции деревообработки и мебели. Причем здесь стороны не ограничиваются поставками: белорусская сторона готовит кадры для деревообрабатывающей и мебельной отрасли Египта. В 2019 году преподаватели Белорусского государственного технологического университета провели в Египте первые учебные курсы по дизайну и производству мебели. Эту практику планируют продолжить и в этом году.

Среди других проектов в образовании - создание совместного инженерного факультета силами Белорусского национального технического университета и Таббинского металлургического института. В октябре 2019-го уже были набраны первые студенты. Сейчас они изучают русский язык, а осенью будут зачислены на первый курс в БНТУ.

Как развивались отношения между странами

Нынешний визит Александра Лукашенко в Египет уже третий за историю двусторонних отношений. Ранее глава государства посещал Каир в 1998 и 2017 годах. В июне 2019-го состоялся первый официальный визит Президента Египта в Беларусь. В 2015 году лидеры двух стран провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН. Таким образом, сегодня состоялась уже четвертая встреча Александра Лукашенко с Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Товарооборот между странами в 2019 году вырос на 32% - до $142 млн. При этом белорусский экспорт составил $116,5 млн, увеличившись на 40%. За три года со времени последнего визита Александра Лукашенко в Каир Беларусь и Египет наторговали более чем на треть миллиарда долларов.-0-