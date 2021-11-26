Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с беженцами на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
Общение главы государства с беженцами, которые не расстаются с надеждой попасть в страны Европейского союза, произошло в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Уже около недели в ТЛЦ находится временный пункт размещения мигрантов. До этого беженцы жили в стихийном лагере прямо на белорусско-польской границе.-0-